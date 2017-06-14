BBC： “一带一路”令哈中边境城市崛起

哈通社阿斯塔纳 -- 英国广播公司网站6月14日报道，因为"一带一路"倡议，中国最年轻的城市、新疆边境口岸城市霍尔果斯和对岸哈萨克斯坦的霍尔果斯迅速发展为有巨大经济潜力的"双城"。全文报道如下：

中国2014年6月正式将古丝绸之路上的重要节点霍尔果斯（Khorgos）建成一个城市，与哈萨克斯坦阿拉木图州的霍尔果斯（Khorgas）连接在一起，两个原来荒芜的地区因为巨大的投资成为迅速发展的新城市，被称为"新深圳"和"新迪拜"。

今年5月中旬，中国大型国企中远海运集团、连云港港口控股集团和哈萨克斯坦国家铁路公司在北京正式签署协议，中企将联合收购霍尔果斯东门无水港49%的股权。

这里地理位置优越、交通便利。中欧国际集装箱班列从这里经过，以新的路径将中国和西欧连接在一起。

因为冷战和中苏交恶，中国和苏联的中亚地区之间的交往经历了一段隔绝、封闭甚至针锋相对的状态。因此包括霍尔果斯在内的中国和哈萨克斯坦的进出口贸易一度停止，口岸几乎成关闭状态，直到上世纪80年代才重新开放。

随着哈萨克斯坦独立、中哈关系日渐发展，哈萨克斯坦因经济发展较快、政局相对稳定及提供优惠的引资政策而吸引不少中国企业投资。

2011年底，中国与哈萨克斯坦在新疆霍尔果斯口岸举行了铁路对接仪式，该口岸将拥有公路和铁路两种通关手段，酝酿已久的国际运输大通道告成。随着中国开启"一带一路"倡议后，在中国一侧霍尔果斯经济开发区，曾经一片荒芜的地区如今到处是施工现场，一座座高楼拔地而起，如同30多年前的深圳。

在哈萨克斯坦一侧，霍尔果斯东门无水港的铁路港口也从一片不毛之地，崛起为一个新城。

作为"新丝绸之路"的重要中转站，霍尔果斯无水港连接中国的数十个城市和欧洲的十几个城市。中国大批货物源源不断地从东部和内地运到这里后，被整合后再继续运输到亚欧大陆各地。

哈萨克斯坦政府在霍尔果斯口岸设立开发新城区，吸引人才和劳动力，提供免费住房、优厚薪资以及教育等配套措施。

英国广播公司中亚部的乌兹别克记者库比尔表示，哈萨克斯坦希望利用这里的机遇来增加除了石油以外的收益。

负责开发中国哈萨克斯坦的霍尔果斯联通项目的公司之一是总部在迪拜的物流公司DP World，该公司的总经理卡尔·盖森说："两年前，这里一无所有。我们正在建设一个新社会。"



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