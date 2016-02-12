英国石油公司BP预测：中国煤炭消费量的比重将在2035年前下降至50%

哈通社阿斯塔纳2月12日电 据俄罗斯卫星网消息，根据英国石油公司BP新版2035年前的世界能源发展预测，中国煤炭需求增长率将在2035年前下降至0.2%，而煤炭消费的比重将下降至50%。

根据预测，中国将在2035年前大幅降低能源需求，全球能源消费增长的30％将来自中国。而最近10年全球能源消费增长的60%来自中国。

分析人士指出："在很大程度上下滑是因为中国的煤炭消费量减少。煤炭需求的年增幅在2035年前将从8%下降至0.2%。煤炭在一次能源消费的比重从三分之二下降至五分之一（1965年的比重为85%）。"

煤炭需求增长放缓，在一定程度上与中国经济增长放缓以及经济增长模式变化有关，此外经济增长对于大耗能工业的依赖程度也有所降低。

俄罗斯科学院远东研究所中国经济和社会问题研究中心主任安德烈•奥斯特洛夫斯基认为，中国能源结构的重要变化也将导致煤炭消费的比重减少。他说："中国对天然气、石油以及核能的消费将大幅度增长。中国现在已经成为使用非传统能源的世界大国。"

根据预测，非化石能源和天然气消费的比重将增加一倍，将在2035年前从15%增长至三分之一。

但是尽管如此，中国仍然将是世界煤炭市场的最大消费国，中国的煤炭消费量将占据世界的一半。此外，印度将在2035年之前超越美国成为第二大煤炭消费国。

根据英国石油公司BP推测，世界煤炭需求年增长率将下降至0.5%，而最近20年的年增长率则为3%。