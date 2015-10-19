BP将与中国石油天然气集团公司签约

哈通社阿斯塔纳10月19日电 据英国《金融时报》19日报道，英国石油(BP)将与中国国有石油集团——中国石油天然气集团公司签署一份合作协议，在中国及其他地区合作开发新的项目，此举将会进一步加强双方的关系。

业内人士表示，这份合作协议将于本周中国国家主席习近平访英期间公布，将包括建立新的合资企业的广泛承诺。

该协议可能为对西非、伊拉克或者中东其他地区的投资铺平道路，尽管油价暴跌很可能让大笔支出的希望更加渺茫。该协议将不会宣布任何产出目标或者投资数据。

BP可能利用这种合作关系来扩大在华运营。BP在中国的主要上游资产是位于南中国海的"崖城13-1"气田，后者是中国最大的海上天然气田之一。

它还在中国的航空燃料市场开展运营，并且是中国零售加油站网络的最大外国投资者之一。BP在中国各地运营着大约700个合资加油站。

在伊拉克，BP和中国石油天然气集团公司已经在合作开采石油和天然气。2009年，BP和中国石油天然气集团旗下的中石油赢得一份服务合同以提升伊拉克储量丰富的鲁迈拉(Rumaila)油田的产量。鲁迈拉油田是全球第二大油田，据估计还有200亿桶可采石油储量。

鲁迈拉油田去年的平均日产量达到134万桶。

在英中寻求巩固更为密切的经济关系之际，上述合作协议可能是本周签署的多项协议之一。

法国电力集团(EDF)和中国核电投资者努力在习近平访英前就建设英国首座新一代核电站达成商业协议，目前这项谈判仍在进行。

双方一直在努力就它们在这座造价240亿英镑的欣克利角(Hinkley Point)核电站的投资份额敲定协议，由中国广核集团领衔的团队拒绝将其权益提升至30%以上。欣克利角核电站位于英国萨默塞特郡。

部长级官员们希望，各方将签署"协议要点"，随后再作出最终投资决定。北京方面将参与位于萨福克郡塞兹维尔的第二座核电站的建设，并在位于埃塞克斯郡布拉德韦尔的第三座核电站持有多数股份，且采用自己的设计。

然而，中国驻英大使上周表示，尽管核电站项目已经取得了"实质性进展"，但"我不能百分之百地说准此次访问期间将签署协议"。