外媒：“BRIC”已死，“TICK”当立

哈通社阿斯塔纳1月30日电 据英国《金融时报》29日报道，"BRIC"（即由巴西、俄罗斯、印度和中国组成的金砖四国）已死，"TICK"当立。2001年，时任高盛首席经济学家的吉姆•奥尼尔造出了金砖四国这个词。之后10多年里，金砖四国将带动一波由新兴市场推动的经济增长浪潮的观点占据着主导地位。

但是，巴西和俄罗斯的经济衰退沉重打击了这一信念，以至于去年高盛关闭了旗下的金砖四国基金。

然而，新兴市场基金的经理们发现了一个潜在的替代物"TICK"，它包括金砖四国里的中国和印度，而倚重大宗商品的巴西和俄罗斯则被侧重科技业的台湾和韩国所取代。

这一新的组合在很大程度上反映了新兴市场的变化特点--服务业（尤其是科技业）走上前台，实物商品（尤其是原材料）贸易退居二线。

"金砖四国曾是新兴市场增长的引擎，如今不是了。现在有新的秩序。"Copley Fund Research公司创始人史蒂文•霍尔登说。该公司跟踪资产规模合计为2300亿美元的120只新兴市场股票型基金。

"技术发展非常迅猛，现在你在新兴市场的投资对象应该是消费者。我认为，许多人对新兴市场的新故事没有应有的认识。他们仍想着巴西、俄罗斯、原材料、大型能源公司。情况已发生了巨大变化。"

Baillie Gifford的新兴市场股票主管理查德•斯内勒说："在许多新兴市场，年轻消费者适应电商和网购等领域技术变化的速度，比美国快多了。"

Baillie Gifford旗下的新兴市场成长基金和新兴市场领先公司基金将所管理的100亿至150亿美元资产中的45%至50%投资于科技公司。

"我们在15至20年前希望出现的一些趋势，已开始产生大量现金流，"斯内勒接着说。

摩根大通资产管理公司管理着700亿美元的新兴市场和亚太股票。该公司首席新兴市场客户投资组合经理卢克•瑞戴尔说："我们在中国看到了（技术的）跳跃式发展。西方的一些模式，比如实体模式等等，将不会出现在中国。"

根据Copley公司的数据，目前新兴市场股票基金配置TICK经济体资产的权重平均接近54%，高于2013年4月的40%。而金砖四国的权重仅为40%出头，尽管中国的指数权重大幅升高。台湾芯片制造商台积电(TSMC)和韩国的三星电子，是Copley所跟踪的基金最普遍持有的股票。

截至去年12月，63%的新兴市场基金至少将50%资产配置于TICK经济体，而仅有10%的基金对金砖四国有如此高的敞口。



在摩根大通、北欧银行和瑞典银行等投资机构，某些基金仅台湾和韩国资产的配置权重就达到至少35%，而卡米尼亚克管理公司、富达和Baillie Gifford管理的一些基金，目前配置巴西和俄罗斯资产的权重不超过3%。

平均而言，新兴市场股票型基金对中国IT业的配置权重与对中国金融业的相当。