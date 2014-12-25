阿特劳建成全国首个BSR牧草栽培系统

哈通社阿斯塔纳12月25日电，据全国企业家协会消息，全国首个牧草栽培系统在阿特劳建成。该系统是在国家工业创新发展规划框架下，为发展牛奶业而建成的。

消息称，该系统在合理利用土地资源、保障阿特劳州饲草供应方面将发挥积极作用。

"五一"公司经理叶斯波拉特•叶斯卡拉耶夫在接受本社记者采访时介绍说，采用该系统种植只要喷灌清水，产品绿色无公害，牧草生长6天就可达到20CM高，每天可出产牧草550KG，年产20万公斤，相当于14公顷草地种植牧草产量。一公斤饲草的价格为14坚戈，比起其他同类饲草，有较大的优势。公司计划明年将奶牛头数增加两倍。

据介绍， 1700公斤玉米种子可培育出10吨饲草，预计公司牛奶产量将提高30%。

简介 BSR牧草栽培系统因其低能耗，易操作，养护容易，运作成本低等独特优点在全球，尤其是草原日益退化、土地耗尽、盐碱化、沙漠化以及耕地稀少、昂贵地区有着极大的应用潜力和深远的环保意义。 BSR牧草系统外形尺寸等同于标准集装箱、方便于运输和场地利用。它由箱体、苗架构成。配备喷灌、温控、光控等自动化系统协同工作，可实时提供温度、湿度、光度准确数据。（编译：林海）