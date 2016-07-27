里海军演BTR翻沉事故案相关案卷将移交军事法庭

哈通社阿斯塔纳7月27日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）哈萨克斯坦军事法庭庭长萨肯•阿布杜拉耶夫27日表示，年初里海军演事故相关案卷，将于10日后交由阿克套驻军军事法庭，并由该军事法庭负责审理。

在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，阿布杜拉耶夫强调，该案涉及的刑事内容相关案卷正在整理当中。



2015年9月18日，在阿克套举行的武装力量"中央-2015"军事演习中发生意外事故，造成4名军人遇难。



据悉，当天正在进行演习第二阶段海路突击任务，共有6辆BTR-80水陆两用步兵战车和52名官兵参与演习。在步战车离开登陆舰艇，在海中航行约150多米后，由于突发大风巨浪，共有4辆BTR-80步战车被海浪掀翻沉没，仅有2辆战车及时登陆成功。



意外发生后，演习被迅速终止，打捞救援行动旋即展开。但由于事发突然，仍有4名参演军人遇难，其中一人23岁，其余三人均为19岁。



事故发生后，国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫责成国防部查清事故原因并惩处相关责任人。



期间，总检察官成表示，步兵战车在执行登陆任务时，采取错误指令可能是导致此次事故发生的主要原因。（编译：木合塔尔·木拉提）