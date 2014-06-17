中亚管道C线天然气到达中国 将满足中国23%天然气需求

哈通社阿斯塔纳6月16日电，据中新网报道，中国石油天然气管道局15日透露，中亚C线天然气到达中国新疆的霍尔果斯口岸，进入西气东输三线。

中亚天然气管道C线工程是中国石油在已建成投运的A\B线基础上，为了进一步满足中国对清洁能源的需求，规划建设的又一条能源大动脉。C线与A\B线并行敷设，线路总长度1830公里，设计年输气能力250亿立方米/每年，设计压力9.81兆帕。线路走向起源于土乌边境格达依姆，经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，在新疆霍尔果斯口岸入境。 C线于2012年9月全面启动建设，中国石油和乌哈同行建设者经过共同努力，2013年底完成线路整体焊接工作，实现了线路贯通，2014年5月底具备通气投产条件。 目前，设计年输量300亿立方米的中亚天然气管道A\B线，通过西气东输二线向中国内部转供，已造福中国25个省市区逾5亿人的生活。与西气东输三线相连的中亚天然气管道C线，2015年年底相关配套设施全面建成后，将提升中亚天然气管道全线输送能力至每年550亿立方米，届时可满足中国23%的天然气消费需求。 在设期间，中亚天然气管道公司构建了C线建设管理体系，实现了中国石油天然气管道局、中国石油工程建设公司、哈国KSS和乌国的ICTC等"四国"能源建设企业的跨国合作。

中亚天然气管道C线全面投产后，在促进能源结构调整方面，将使中国天然气消费在一次能源结构中的比例由6%提高到8%。在节能减排方面，550亿立方米天然气相当于替代0.73亿吨煤炭，减少二氧化碳排放0.78亿吨，二氧化硫121万吨。

中亚天然气管道C线气源来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国，C线工程亦被乌哈两国政府视为重点工程。C线建设使哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国由管道过境国转变为天然气供应国，改变了哈萨克斯坦对外天然气供应格局，实现了天然气出口多元化。

此外，中亚天然气管道D线预计也将在年内启动控制性工程的开工建设。