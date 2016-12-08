“C5+1”会谈在汉堡举行 中亚4国外长同美国务卿克里共商合作

哈通社阿斯塔纳 -- 美国国务卿克里在12月7日在汉堡举行的第23届欧安组织部长级会议间隙，同哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦外交部长举行了会谈。

克里对四位外长的到来表示欢迎，并强调美国同中亚国家之间建立的C5+1外交机制为中亚和美国之间的相互交流具有重要的意义。



据悉，此次会谈是克里在C5+1机制下，同中亚国家外长们之间进行的第四次会谈。



克里与4位外长，就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见，并着重讨论了在经济连通性、区域安全、环境和气候变化以及人道主义方面的合作议题。



会谈中，约翰•克里祝贺向各国部长们致以国家独立25周年及美国同中亚国家建交25周年祝贺。



克里强调，美国始终支持中亚每个国家的主权独立和领土完整。



此外，克里强调指出，作为与中亚国家就区域和全球挑战进行合作的重要手段，美国非常重视C5+1外交机制的良好运行，并再次重申美国队中亚地区国家的支持。



克里还同四位外长讨论了在五个联合项目上取得的进展，这五个联合项目是8月份在华盛顿举行的C5+1部长级会议上商定的。



克里总统重申，在C5+1机制中，美国扩大和加深了与中亚国家的关系。



土库曼斯坦外交部长因故未能前往汉堡，因此缺席了此次会谈。



【编译：木合塔尔·木拉提】