C5 + 1会议在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/8月21日-- C5 + 1（中亚五国与美国）会议21日在首都努尔-苏丹举行。

会议议程包括«经济安全与伙伴关系»、«阿富汗和平»以及«确保中亚安全»三项主要议题。

会上，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫发表讲话感谢美国政治事务副国务卿戴维•黑尔的出席，并强调了会议重要性。

阿塔穆库洛夫表示，中亚是一个拥有巨大发展潜力的地区。在该地区实现稳定和可持续发展是大家共同的目标。因此，哈萨克斯坦努力在全球化时代的挑战背景下建立有效的联合行动。哈萨克斯坦致力于促进该地区的稳定与安全，抵制和打击存在的挑战威胁，并促进各国加强合作伙伴关系。

他还指出，哈萨克斯坦与领国在政治、经济和人道主义领域拥有良好的合作关系。今天，中亚正在经历一个新的发展阶段。今年来，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦之间的合作关系实现了突破性发展，一直保持这密切的高层交往。

同时，阿塔穆库洛夫还提到了其上个月的访美之行。他表示，哈萨克斯坦非常重视扩大与美国战略伙伴关系。今年7月与美国国务卿迈克•蓬佩奥和美国国家安全顾问约翰·博尔顿之间的会面为进一步加强两国合作关系提供了动力。

最后，外长总结道，没有双边对话和国际合作，就无法实现区域安全。因此，«C5+1»机制是确保该地区安全和可持续发展的重要工具。美国对中亚地区关系、过境走廊和安全基础设施项目的支持措施完全符合地区各国利益。

【编译：达娜】