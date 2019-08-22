外交部：C5+1会议已经为中亚与美国开展互动的良性机制

哈通社/努尔-苏丹/8月22日 – 中亚五国与美国之间的C5+1会议21日在首都举行。

据外交部消息，哈萨克斯坦外长贝布特·阿塔穆库洛夫，土库曼斯坦内阁副主席兼外交部长拉西德·梅列多夫，吉尔吉斯斯坦外交部部长钦吉斯·艾达尔别科夫，塔吉克斯坦外交部部长希罗吉丁·穆赫里丁，乌兹别克斯坦外交部部长阿卜杜拉济兹·卡米洛夫和美国副国务卿戴维·黑尔出席了当天在外交部举行的会议。

会上，阿塔穆库洛夫强调：«哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫明确了在哈萨克斯坦的对外政策中，中亚始终是最受重视的优先方向之一。»

部长指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的区域政策延续了首任总统的路线方针。

«我们与邻国之间在区域政治、经济和人道主义合作上的高速发展令人振奋。»他说。

阿塔穆库洛夫还强调哈萨克斯坦愿意为中亚地区双边和多边模式的所有倡议或对话的良好落实提供支持。

此次C5+1会议讨论了进一步拓展经贸领域合作、招商引资以及区域多边经济计划等议题。与会各方均对发展中亚基础设施和物流运输潜力表达了强烈兴趣。

在安全问题方面，与会各方就采用符合本地区现状的方式解决面临的风险和挑战等，进行了广泛讨论。其中包括对支援阿富汗重建，以及对从叙利亚和伊拉克战乱地区归国的公民开展社会化矫正的经验交流等。

为出席此次会议而到访的美国副国务卿黑尔，21日先后在首都会见了哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明，外交部长贝布特·阿塔穆库洛夫，首任总统基金会执行董事阿斯耶特•伊谢克舍夫，就哈美两国关系及共同关心的国际问题进行了交流。

C5+1会议已经成为了中亚五国与美国之间开展良性互动的重要机制。会议主题包括经济发张、区域合作以及安全问题。

由6个国家外事领导人参与的这一重要的国际性会议于2015年11月1日在撒马尔罕首次举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】