C5+1部长级会议首次以线上模式举行

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 中亚五国与美国之间的«C5+1»部长级会议6月30日首次以在线形式举行。

据外交部消息，参加本次高规格会议的各方代表分别是：哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德、吉尔吉斯外交部长成吉斯·阿伊达尔别科夫，塔吉克斯坦外交部长西罗德金·穆赫里丁、土库曼斯坦外交部长拉西德·梅列多夫、乌兹别克斯坦外交部长阿卜杜拉济兹·卡米洛夫、美国国务卿迈克·蓬佩奧以及其副手戴维·黑尔。

会上，与会各方就进一步扩大经贸联系的方式与计划，以及在COVID-19全球大流行期间采取的联合应对措施等内容进行了讨论。

为保障阿富汗伊斯兰共和国的和平与稳定所作出的努力，也是此次会议的主要议题之一。

哈萨克斯坦外长特列吾别尔德在会上发言时强调指出，尽管面临着全球性疫情的冲击，«C5+1»对话机制仍然是中亚国家扩大与美国之间经济合作，吸引技术和专家协助以开发过境和运输潜力，保护环境和加强区域安全的有效平台。

特列吾别尔德着重指出，继续推动«C5+1»对话机制框架下的工作，对中亚地区引入美国投资和技术，以及为阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）提供支持具有重要意义。

与会各方均表达了通过加强合作共同解决区域问题的立场。

2015年11月，美国与中亚五国外长会议在乌兹别克斯坦举行，会议通过了中亚五国与美国之间伙伴关系和合作联合声明，批准建立六国外交部间定期政治对话新机制«C5+1»。

【编译：木合塔尔·木拉提】