巴西世界杯 --梅西和C罗的争霸战？

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道当今足坛的巅峰人物非梅西和克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（C罗）莫属。

巴西世界杯是两人的第三次世界杯角逐，梅西和C罗头顶光环无数，独缺世界杯冠军--这个被称作国际足坛的最高荣誉。 从贝利 到马拉多纳、从克鲁伊夫到齐达内，人们知道的是：但夺取世界杯是球星的分水岭，但同样，多伟大的球星也不一定能夺冠。

1974年的世界杯在当时的西德举行，虽然最终东道主夺冠，但荷兰人克鲁伊夫在本届杯赛上出尽风头，获得最佳球员称号。他的表演，是本届杯赛给后人留下的最深印象。 同样，1994年的美国世界杯，巴西成为最后王者，但这一届的世界杯，人们记住的是扎着小辫的意大利人巴乔，率领蓝色军团起死回生，最终闯进决赛，当然，也包括他在决赛中射失的点球。 世界杯对球员来说具有决定意义，名不见经传的球员可以一举成名，球星也可因此背负骂名。 梅西和C罗共夺得五次欧洲冠军杯冠军，连续六次分享的国际足联年度最佳或金球奖，是国际足坛无可争辩的领军人物，他们唯一欠缺的就是在世界杯上的划时代的表演。 对26岁的梅西和29岁的C罗来说，体能和速度或迟或早都会开始下滑，本届世界杯将是二人足坛生涯的划时代的杯赛，二人毫无疑问也希望在巴西球场上一决雌雄。 胜者为王

梅西三夺欧冠杯，罗纳尔多两次问鼎，两人难分伯仲。 从数据上来看，两人的世界杯战绩差强人意。梅西世界杯出战571分钟，仅攻入一球；C罗征战754分钟，勉强两球入账。相比而言，当年的贝利世界杯赛上攻入12球，巴西前锋罗纳尔多则多达15球。 英格兰足球名宿、1986年墨西哥世界杯金靴奖得主莱因克尔说："真正伟大的球星，都必须在世界杯赛上留名。" 他说："对像阿根廷、德国或英格兰的球员，你必须要在世界杯赛上来证明自己， 你不一定要夺杯，但须在世界杯赛上留下不可磨灭的印迹"。 莱因克尔当年凭借在墨西哥世界杯赛上的表现一举成名，他自己说，此后"无论走到哪，都有人认识他"。 莱因克尔认为，梅西与贝利或许同样伟大，但唯一对他不利的就是其在世界杯赛上的表现。 他说，梅西今天所面临的如同当年的马拉多纳，后者终于把握机会，在墨西哥世界杯赛上一举成名--梅西能否在巴西世界杯赛上确定自己的地位呢？ 以世界杯来界定一名球员似乎很残酷，毕竟这是四年一次的赛事，球星既要保持日复一日的俱乐部表现，同时状态要正好赶上世界杯赛事并非易事，加之国家队的队友并非如同俱乐部的球员那样朝夕相处，诸多因素掣肘着球星在世界杯赛上的表现。 因此，今天的球坛有一种观点认为，欧锦赛更能准确地衡量一名球员的真实水平和含金量，因为赛事更为频繁、压力和考验也更为持久。 梅西曾三夺欧洲足坛最高荣誉，C罗曾助两个东家夺冠，每一次夺冠，两人都发挥了核心作用，攻入至关重要的进球。 但世界杯所赋予的历史元素是无法抹去和取代的，因此不可避免地人们将一个球星的伟大与否与世界杯挂钩。 梅西的同胞、1978年世界杯得主阿根廷队中场阿尔迪列斯说："梅西会情愿将在巴塞罗那夺取的所有奖杯换取一个世界杯冠军"。 阿根廷主教练萨维利亚将梅西作为征战世界杯的战术核心，这是四年前南非世界杯赛上主帅马拉多纳所没做的，梅西能把握这次机会吗？ 对C罗来说何尝不是如此？巴西世界杯将是他的最后机会，绝非是下一个四年。 倘若其中一人夺冠，或许会终结人们关于这两人谁是最伟大的球员的争论，这或许是世界杯的另一层意义：成就功业、胜者为王。