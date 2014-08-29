C罗首度荣膺欧洲最佳球员

哈通社阿斯塔纳8月29日电，据中新网报道，当地时间28日，欧洲冠军联赛小组赛抽签暨欧足联欧洲最佳球员颁奖仪式在蒙特卡洛的格里马尔迪会议中心举行。拜仁、曼城、莫斯科中央陆军以及罗马所组成的E组成为死亡之组，C罗力压拜仁双星首获欧洲最佳球员。

由于三档中牌面实力最强的利物浦并未与二档中的传统强队相遇，所以臆想中的超级死亡之组并未出现，重回欧冠的他们落入了皇马所在的B组。而曼城则四年中第三度遭遇拜仁，同组还有意甲豪门罗马以及拥有明显主场优势的莫斯科中央陆军，四支球队共同组成死亡气息最浓厚的E组，将为两个主线名额而厮杀。 另外在欧洲最佳球员的评选中，获得25票的C罗力压诺伊尔和罗本，职业生涯中首次获奖。同时这也是C罗连续四年入围三甲，而梅西则排名前三之外。 欧冠小组赛抽签结果： A组：马竞、尤文图斯、奥林匹亚科斯、马尔默 B组：皇马、巴塞尔、利物浦、卢多戈雷茨 C组：本菲卡、圣彼得堡泽尼特、勒沃库森、摩纳哥 D组：阿森纳、多特蒙德、加拉塔萨雷、安德莱赫特 E组：拜仁、曼城、莫斯科中央陆军、罗马 F组：巴塞罗那、巴黎圣日耳曼、阿贾克斯、希腊人竞技 G组：切尔西、沙尔克、里斯本竞技、马里博尔 H组：波尔图、顿涅茨克矿工、毕尔巴鄂、鲍里索夫