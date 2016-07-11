葡萄牙击败法国夺冠 C罗如愿捧杯（视频）

哈通社阿斯塔纳7月11日 阿斯塔纳时间7月11日凌晨3点，2016年欧洲杯决赛在法国的圣丹尼斯的法兰西大球场打响，东道主法国队迎战葡萄牙队。

上半场比赛，C罗被帕耶撞伤膝盖被迫被换下场，法国队虽然占据优势，但是和葡萄牙队一样破门乏术，下半场双方走马换将也都没有破门，吉尼亚克补时阶段击中立柱，两队0-0战平，比赛进入加时赛，下半场埃德尔低射打进全场比赛唯一进球，最终葡萄牙队1-0击败法国队，历史上第一次获得欧洲杯冠军，也成为了继德国队、西班牙队、法国队、前苏联队、意大利队、前捷克斯洛伐克队、荷兰队、丹麦队和希腊队之后，第10个欧洲杯冠军得主，葡萄牙同时获得了2017年联合会杯的参赛资格。



法国队和葡萄牙队在国际A级赛的历史上共交手24次，法国队取得18胜1平5负的成绩，几乎占据压倒性优势。两队上一次交手则是在2015年9球，当时瓦尔布埃纳破门，法国1-0击败葡萄牙，而高卢雄鸡已经面对对手取得了10连胜的成绩，上一次两队在正式比赛中交手还是在2006年德国世界杯半决赛，当时齐达内打进了一粒点球，率队1-0淘汰对手晋级。而葡萄牙上一次击败法国还是在1975年4月在巴黎王子公园球场，当时马利尼奥和内内破门，葡萄牙队2-0取胜。



在欧洲杯中，两队共交手2次且均发生在半决赛中，1984年法国队本土作战，在半决赛中淘汰葡萄牙晋级，并且最终击败西班牙队，队史上首次获得欧洲杯冠军。而2000年欧洲杯，当时在半决赛中两队90分钟内打成1-1平，加时赛最后阶段，法国队获得点球，齐祖操刀命中，比赛立即突然死亡，高卢雄鸡成功晋级，最终在决赛中再次上演金球绝杀，战胜意大利队夺冠。



法国队小组赛阶段2-1击败罗马尼亚，1-0战胜阿尔巴尼亚，0-0战平瑞士，积7分以小组第一的身份从A组中晋级。随后1/8决赛法国队2-1逆转爱尔兰晋级，8强战5-2横扫黑马冰岛队，半决赛则2-0击败德国队晋级。葡萄牙队则是小组赛1-1战平冰岛，0-0战平奥地利，3-3战平匈牙利，以小组第三的身份晋级。1/8决赛葡萄牙队加时赛1-0绝杀克罗地亚，8强战120分钟1-1战平波兰，最终点球大战涉险晋级，半决赛则2-0淘汰威尔士。



本场比赛葡萄牙队主帅桑托斯对首发阵容阵容做出处调整：后防线上佩佩伤愈复出，取代布鲁诺-阿尔维斯，与丰特搭档中卫组合。中场方面，威廉-卡瓦略停赛解禁复出，取代了达尼洛，担任中场工兵。其他位置上，帕特里西奥继续担任首发门将，塞德里克和格雷罗搭档左右边后卫，雷纳托-桑切斯、阿德里安-席尔瓦和若奥-马里奥组成进攻三人组，锋线上纳尼搭档C罗。值得一提的是：C罗在欧洲杯决赛阶段已经累计出战21场比赛，继续刷新着自己保持的吉鲁，同时也是历史上第一位间隔至少1届欧洲杯，还能打进决赛的球员。



法国队则沿用了半决赛对阵德国时一样的首发阵容：洛里斯出任门将，科斯切尔尼和乌姆蒂蒂组成中卫组合，埃弗拉和萨尼亚组成左右边后卫。波巴、马图伊迪和穆萨-西索科组成三后腰，锋线上帕耶担任进攻组织核心，格列兹曼扮演游击型尖刀，吉鲁出任进攻桥头堡。



第4分钟，塞德里克中场送出直塞，纳尼禁区右肋右脚打门打高。第6分钟，穆萨-西索科禁区前右脚打门高出横梁。1分钟后，马图伊迪前场后插上用头断下空中向前飞行的皮球，格里兹曼禁区左肋接球小角度左脚打门打偏。第8分钟，C罗在中场拼抢时左膝被帕耶撞了一下，好在经过队医诊治并无大碍。第10分钟，帕耶开出前场左侧角球，格列兹曼中路包抄头球攻门被帕特里西奥扑出，随后帕耶前场送出传中，吉鲁头球攻门再次被帕特里西奥扑出。



第18分钟，C罗中场无球时倒地，随后在接受队医检查时直接流泪，此前C罗被帕耶撞伤膝盖，但是疼痛没有明显的缓解。2分钟后，C罗继续投入比赛，但是左膝打上了绷带。



第23分钟，C罗主动示意主帅桑托斯换人，自己郁闷的摘下队长袖标摔在地上。随后亲手将袖标戴在纳尼胳膊上，C罗被担架抬下时痛哭，自己已经无缘在本届比赛中打破普拉蒂尼和自己共同保持的的欧洲杯决赛阶段进球纪录，2分钟后夸雷斯马登场换下C罗。1分钟后，阿德里安-席尔瓦禁区前右脚打门打高。第27分钟，若奥-马里奥禁区左肋接到塞德里克传中，头球攻门顶偏。



第34分钟，穆萨-西索科禁区左肋接到帕耶传球，右脚抽射被帕特里西奥扑出。1分钟后，塞德里克抢断帕耶时犯规被黄牌警告。第38分钟，格雷罗禁区前左脚的阿门打在后卫身上被挡。1分钟后，若奥-马里奥前场送出传中，丰特头球攻门顶偏。



第41分钟，格列兹曼送出妙传，帕耶禁区中路右脚打门打在后卫身上被挡。下半场补时3分钟，此后双方再无建树，半场战罢，两队暂时打成0-0平。



下半场易地再战，双方都没有做出人员调整。第54分钟，波巴禁区前右脚直接重炮轰轰门，皮球高出横梁。第58分钟，科曼上场换下帕耶，科曼以20岁零27天的成绩成为了法国队队史上最年轻的在决赛中出场的球员，在欧洲杯历史上则排名第五位。1分钟后，科曼边路突破送出妙传，格列兹曼禁区左肋左脚打门被帕特里西奥扑出，而比赛前59分钟法国队和葡萄牙队都没有进球，这创造了欧洲杯的一个历史，此前历届欧洲杯决赛中，进球最晚的一次发生在1996年，当时捷克队的伯格在第58分33秒破门。



第62分钟，若奥-马里奥防守吉鲁犯规被黄牌警告。1分钟后，科曼禁区前右脚打门打在后卫身上被挡。第66分钟，科曼左边路送出传中球，格列兹曼中路头球攻门，皮球稍稍高出横梁，随后葡萄牙队做出第二个换人调整，穆蒂尼奥上场换下阿德里安-席尔瓦。1分钟后，格列兹曼前场分球，科曼禁区前右脚抽射，皮球稍稍打偏。



第75分钟，科曼边路送出直塞，吉鲁禁区左肋小角度打门，皮球被帕特里西奥直接扑出。第78分钟，吉尼亚克上场换下吉鲁。1分钟后，雷纳托-桑切斯被中锋埃德尔换下，桑托斯用完了三个换人名额，继续增派前锋做最后一搏。第80分钟，纳尼传中球险些破门，洛里斯奋力将球拖出，夸雷斯马禁区左肋右脚倒钩打门，皮球被洛里斯没收，随后乌姆蒂蒂防守埃德尔犯规被黄牌警告。



第81分钟，穆蒂尼奥送出直塞，纳尼禁区前左脚打门打偏。第84分钟，乌姆蒂蒂长传球发动进攻，穆萨-西索科禁区前右脚重炮轰门，皮球被帕特里西奥扑出，随后科曼开出前场角球，穆萨-西索科中路头球攻门，皮球被帕特里西奥摘下。第86分钟，科斯切尔尼长传，吉尼亚克左脚打门打在后卫身上被挡。下半场队补时3分钟，第92分钟，吉尼亚克禁区左肋接到埃弗拉传中球，倚住佩佩拉球过人左脚小角度打门击中立柱，葡萄牙队逃过一劫。随后克拉滕伯格吹响常规比赛结束的哨音，两队依然是0-0打平，历史上两队在欧洲杯中3次交手，90分钟内从未分出胜负，比赛将进入30分钟加时赛。



第95分钟，格雷罗防守穆萨-西索科时犯规，裁判对其出示了黄牌。第97分钟，埃德尔前场抢球时被撞翻，裁判对马图伊迪出示了黄牌。1分钟后，威廉-卡瓦略中场防守铲倒科曼吃到黄牌。第104分钟，夸雷斯马开出前场右侧角球，埃德尔中路包抄头球攻门，皮球被洛里斯在门线上扑出，法国队逃过一劫。虽然裁判吹响了加时赛上半场结束的哨音，法国队与葡萄牙队依然0-0战平。



第108分钟，埃德尔禁区前手球，但是克拉滕伯格错认为法国球员犯规，科斯切尔尼还因此吃到黄牌，裁判判罚任意球，格雷罗操刀主罚，皮球直接砸在横梁上。第109分钟，葡萄牙队率先破门，埃德尔禁区前盘带突然右脚发炮，皮球进入球门死角，1-0。埃德尔成为葡萄牙队历史上第14位替补登场破门的球员，本届欧洲杯迄今为止2粒加时赛进球都是由葡萄牙队打进的。埃德尔也成为了历史上第6位在决赛中替补登场破门的球员，此前5位分别是比埃尔霍夫、维尔托德、特雷泽盖、马塔和托雷斯。1分钟后，马夏尔上场换下穆萨-西索科，德尚将手中所有的牌都打出了。加时赛下半场补时2分钟，此后双方再无建树，最终葡萄牙队1-0击败法国队夺冠。



