悉尼歌剧院宣布鉴于CBD局势 取消15日晚演出

哈通社阿斯塔纳12月15日电，据中新网消息，澳大利亚悉尼市区马丁广场的一间咖啡馆15日上午发生劫持人质事件，目前仍处在僵持状态，警方已封锁现场。据澳媒称，又有2名女性人质从劫持现场逃跑出来，目前共有5人获救。此前法新社曾报道，有3名人质从发生劫持事件的咖啡馆中跑出。电视直播画面显示，先有2名顾客跑出，后又有2名身穿围裙疑似工作人员跑出。

据澳洲网报道，澳大利亚悉尼歌剧院官方网站于当地时间15日下午4时30分许发布信息称："鉴于当前悉尼CBD的局势，我们决定取消今晚的演出，缓解悉尼交通网络的压力，保障观众安全。"

悉尼歌剧院在网站上公布了取消的演出剧目，希望演职人员与观众周知。

取消的演出有：由澳大利亚芭蕾舞团在Joan Sutherland厅上演的《胡桃夹子》；由悉尼戏剧团在戏剧厅上演的"Switzerland"；以及说唱歌手Damon Albarn在音乐厅的演唱会。Damon Albarn表示，将今晚的演出挪到明晚，第一场时间改为晚7时，另一场改为晚9时30分。同时，悉尼歌剧院还提醒民众时刻注意官网发布的最新信息。