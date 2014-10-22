俄媒：道达尔CEO之死使俄罗斯形象和经济受损

哈通社阿斯塔纳10月21日电，据《透视俄罗斯》消息，10月21日凌晨，一架"猎鹰-50"轻型飞机在莫斯科伏努科沃机场失事。机上四人全部遇难，其中包括全球第四大油气公司、法国油气巨头道达尔集团董事会主席、首席执行官德•马尔热里。

据俄罗斯《观点报》网站报道，统一俄罗斯党内认为，世界石油巨头之一道达尔的CEO克里斯多夫•德•马尔热里（Christophe de Margerie）在莫斯科伏努克沃机场丧生使俄罗斯的形象和经济遭到重大损失。

统一俄罗斯党在国家杜马的第一副主席弗朗茨•科林采维奇（Frants Klintsevich）表示，"这场交通事故自然会对俄罗斯的形象、政治、经济造成不良影响。"

俄新社表示，科林采维奇同时还希望，发生的悲剧不会影响道达尔同俄罗斯的工作。他补充道，"会有一些指责声，甚至在公众层面，但应该不会带有其他附加决定。"

伏努克沃机场轻型飞机和扫雪车相撞导致机上4人死亡，其中包括法国能源巨头道达尔总裁克里斯托弗•德•马尔热里。飞机在法国注册，原定前往巴黎。

据悉，马尔热里飞抵莫斯科是为了参加与俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫的会面，会晤讨论对俄投资相关问题。

背景资料：

道达尔继荷兰皇家壳牌石油公司、英国石油公司和埃克森美孚石油公司之后，全球开采排名第四的法国石油天然气公司。其在俄经营已超过20年。2013年，石油和天然气开采日产量达到20万7千桶。

道达尔在俄罗斯参与的五个大型项目建设：

开发哈里亚金矿区（涅涅茨自治区）

开采什托克曼凝析矿区（巴伦支海陆架）

开发捷尔莫喀尔斯特矿区（亚尔马-涅涅茨自治区）

开发赫瓦伦斯克矿区（卡斯皮斯克海陆架）

准备启动开采南塔姆别伊斯克凝析矿区和生产亚马尔液化天然气项目