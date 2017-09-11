CNBC称今年是1993年以来最容易赚钱的一年

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 -- 据CNBC文章，至少到目前为止，2017年已经被证明是一个赚钱极其容易的一年。

在今年，尽管出现了一系列令人焦虑的事件，但是许多大宗商品的价格仍然大幅度走高。标普500指数上涨10%，黄金期货的价格上涨16%，美国国债（以受欢迎的巴克莱长期国债指数为基准）价格上涨了6%。

根据CNBC对FactSet的数据分析，过去4个月间，标普500指数、黄金期货价格 和美国国债的涨幅都超过了我们的预期。如果2017年到今天就结束了，那么2017年将是自1993年以来，首次出现标普500指数、黄金期货价格和美国国债同时涨超5%的一年。

对于投资者而言，股票和国债是传统理想的投资选择。投资股票反映出人们对经济发展持乐观的态度，而投资国债则反映出消费者对经济发展持谨慎的态度。黄金作为避险资产，反映出人们对经济发展及其通货膨胀的担忧。忧虑经济对股票市场的发展不利，忧虑通货膨胀对国债的发展不利。

考虑到促使其价格上涨的因素不同，股票、国债和黄金的价格并未出现明显的上涨也就不足为奇了。

Oppenheimer的Ari Wald在CNBC的"贸易国家"栏目中表示："今年，标普500指数、黄金期货价格和美国国债的同时涨幅反映出经济发展处于温和的环境里。"

换句话而言，事实上，经济增长比预想的要温和许多，这有助于公司获取更大的利润，因此得以促使其股票上涨，这也给黄金价格上涨带来了担忧。当然，从宏观经济中吸取更广泛的教训很可能被证明是徒劳的。

在电视节目"Trading Nation"上，Gradient投资公司的投资组合经理Mike Binger称："我并不认为仅仅只有标普500 指数、黄金期货价格和美国国债这三种资产在上涨带来了收益，它还告诉了我们一些其他的事情。""这样也很好，喜欢它吧！"Binger补充道。

【编辑：木合塔尔·木拉提】