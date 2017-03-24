CNBC：中国“一带一路”令哈萨克斯坦获益

哈通社阿斯塔纳 -- 早间CNBC称，一位资源行业高管周四表示，中国雄心勃勃的"一带一路"计划不仅仅是愿景和政治修辞，而是已经成为现实，并切切实实的令该公司及其所在的国家受益。

哈萨克斯坦最大矿业公司欧亚资源集团CEO索伯特卡（Benedikt Sobotka）在博鳌论坛接受媒体採访时称："商业世界的现实意味着有钱花和有钱投资。"



欧亚资源集团总部设在卢森堡，前身是哈萨克斯坦最大矿业公司欧亚自然资源公司（ENRC），后者2014年曾深陷腐败指控。

但自那以来，欧亚资源集团已重振旗鼓，并在过去两年中与中国的合作伙伴签署多项协议，包括哈萨克斯坦、巴西和非洲的项目。

该公司正与中国合作伙伴在非洲开发钴矿，并将于2018年成为中国的最大钴供应商。这种材料对于生産电动汽车电池至关重要，而中国政府正在大力促进新能源汽车行业的发展。此外，该公司还在向中国供应炼钢所需要的铬。

索伯特卡表示，"一带一路"改变了全球发展格局，"没有中国的融资，我们无法建造我们正在建设的这种规模的工厂，而中国也不能获得这些战略原材料。"

他表示，中国的投资已让哈萨克斯坦这个内陆国受益。"当90年代初苏联解体时，每个人都说，哈萨克斯坦将陷入困境，因为它没有出海口，但结果是我们不需要拥有海洋，因为中国就是哈萨克斯坦的大海。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】