CNN:MH370找不到的五种可能结果

马航MH370的搜寻行动已经持续了几十天，尽管每个人都不愿意问这个问题，但它已经无法回避：如果这架消失的飞机永远找不到会怎样？这是一个令人沮丧的想法，没人愿意相信这架载有239人的波音777飞机会凭空消失，完全找不到一点痕迹。但是，这么长时间过去了，仍然没有找到任何机体残骸、油迹或遇难者遗体。

CNN发文预测了"如果MH370永远找不到"的五种可能的结果。

一， 它将成为全世界持续时间最长的不解之谜之一

历史上最著名的飞机失联事件之一发生在1937年6月，女飞行员阿梅利亚•伊尔哈特和导航员弗雷德里克•努南在首个周游世界的飞行已经完成三分之二时突然消失在赤道上空，此后所有的搜寻工作都没有找到他们二人和飞机的任何蛛丝马迹。有人认为他们是燃料耗尽后在海上坠毁，这也是目前许多人对马航失联飞机的猜测。

另一个关于航行的不解之谜就是百慕大三角。在大西洋的百慕大、迈阿密和圣胡安这三点组成的区域之间，已经发生过多次船只、飞机和人员神秘消失事件。美国官方给出过很多解释，包括飓风、暴风雨、强有力的洋流、加勒比的浅海，但这些解释也都不适用于消失的MH370。

能给人一丝希望的是，并不是每起事件都会成为不解之谜。2009年6月的法航447失联事件，人们花了两年时间找到了黑匣子，并最终确定飞机坠毁在了大西洋。但是，很多时候即使你知道某件东西大致在什么地方，你也很难找到它。正如1912年的泰坦尼克号沉船事件，直到1985年，人们才找到了这艘沉船。73年虽然是一个相当漫长的时间，但最终答案还是出现了。

二， 乘客家属将永远得不到他们本应得到的解释

MH370上有153名中国乘客。看看他们家人的脸，你就会了解什么是真正的痛苦。他们已经不期待奇迹，但他们想要消息。正如一名家属所说，"随着时间一天天过去，我知道我的儿子，还有飞机上的其他亲属，他们生还的可能性越来越小了。但是，‘生要见人，死要见尸'，这是我全部的要求。"

对马航失联乘客家属来说，这段时间仿佛是坐着过山车度过的，从马航官方那里获得的一星半点消息，或是反复的信息延迟，都会使他们的情感瞬间爆发。他们要求马方信守承诺，不要再有隐瞒和谎言，但最终仍然是一次次的失望。

也仍有家属还心存希望。毕竟，没有见到亲人的遗体，无从道别就无法放下。Prahlad Shirsath的妻子是失联乘客之一，他至今仍然相信妻子会回来，"我们还有希望......在我内心深处我相信她一定会回来，一定要回来，因为目前为止没有找到任何证据让我放弃希望。"

三， 错误信息会越来越多，带来虚假的希望

可以预测的是，每隔几个月或几年，就会有人提出一个新的理论来解释MH370的消失，或是有人声称他们看到了飞机残骸。这会给人们带来短暂的希望，但这些发现被证伪后，希望就会被新一轮的愤怒取代。

这一点，没人比小女孩Madeleine McCann的父母知道得更清楚了。2007年6月，这名3岁的女孩在全家在葡萄牙小镇Praia da Luz度假时失踪，这一新闻登上了全世界各大媒体的头条位置，但是7年来，女孩的下落仍然是个谜。从她被拐走之后，多次有人声称看到了这名女孩，但都没有得到证实，孩子也仍未找到。

2005年，来自美国亚拉巴马州的女孩Natalee Holloway在一次旅行中失踪，尸体也没有找到。全美都关注了这一案件，甚至直到现在，如果此案发现了新的线索，都一定会成为头条新闻。但是正像女孩的父亲所说，"一开始，（任何新的迹象）都会引起你极大的关注，你生命中其他的一切都退居二线，一切都让你如芒在背。"然而这些声称的证据没有帮助他们找回女儿。幸运的是，Natalee的父母至少知道谁该对女儿的失踪负责，马航家属却对此完全没有任何线索。

四，家属将会得到巨额的保险赔偿

目前还不完全确定马航究竟需要向失联乘客家属赔偿多少钱，但这必然会是一笔巨款。一些曾经代理过飞机失事案件的律师给出了各自的预测，每位失联乘客应该获得的赔偿金额在40万美元到1000万美元之间。

Kreindler & Kreindler事务所的律师Dan Rose认为，按照保险业的规则，航空公司对自己每架飞机的保险总额应该在20亿到25亿美元之间，在MH370一案中，这相当于每位乘客的赔偿金额大约是1000万美元。

按照蒙特利尔国际公约，马航需要向每位家属支付15万到17.5万美元的赔偿金，但这只是一个起点。失联乘客家属可以要求进一步的赔偿。

此外，飞机制造商波音公司也需要面对接下来的诉讼。但是，归根结底，如果飞机找不到，乘客家属很难打这个官司，这就好像是在没有尸体的情况下试图证明一起谋杀案。

五，政策上也会有相应的改变

每一次灾难性事件都会带来政策上的改变。但如果灾难的原因尚且未知，又要从何下手呢？

美国立法者已经通过了一个新的标准，要求在飞机记录仪上增加一个能持续发射信号90天的声波发射器，这样一旦飞机失联，就可以增加困难情况下成功找到飞机的概率。但是此举的缘由并非MH370，而是耗时两年才找到的法航447。

即使在深水之中，能连续发射信号90天的定位仪器也可以大幅增加找到失事航班的几率。MH370上的定位仪器只有30天的电量，当深水探测器收到它们发出的信号时，它们已经快要没电了。如果能再增加60天，将会对搜寻工作有很大帮助。

美国联邦航空管理局表示，到2015年，该局将要求所有新的飞机安装能使用90天的信号发射器，到2020年，所有旧的飞机型号也必须遵循这一标准。

目前，关于MH370的最新进展是马来西亚已经将初步报告提交给联合国国际民航组织，但没有公布这份报告。AirlineRatings.com网站总监Geoffrey Thomas认为，此举只是火上浇油，尤其是在中国，人们对马来西亚政府方面给出的解释并不信任。

围绕着这架失联飞机，仍然有很多问题有待解决。是否有更好的方式来追踪民用飞机？如果使用卫星来跟踪它们的轨迹，或是使用无法被关闭的信号发送仪器，会不会更好些？连每个价值数百美元的智能手机都有GPS系统，对于价值数亿美元的飞机，是不是应该实行更有效的定位措施？

联合国国际民航组织向CNN透露，马来西亚提交的报告中说，航空管理机构应该对民用飞机进行实时追踪。事实上，这也是法航447飞机失踪后被提出的建议，但至今仍然没有就此作出任何改革。

至少就目前来看，搜索人员和乘客家属最关心的，仍然是如何找到这架消失的客机。