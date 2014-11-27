CNN报道暴乱不公遭抗议 女主播挨石块砸头

哈通社阿斯塔纳11月27日电，据人民网援引美国媒体报道，在圣路易郡大陪审团做出不起诉白人警察威尔森的决定之后，美国约40个州近200城市当即爆发暴力抗议。美国有线电视新闻网(CNN)由于报道不公正，引发人们抗议。CNN总部在南部城市亚特兰大，25日，当地大学生前往其总部示威游行。

此外，24日深夜暴乱中，有线电视新闻网(CNN)主播萨拉•施耐德(Sara Snider)在佛格森一家被放火的汽车经销商前播报现场情况，却被身后飞来的一个大石块砸中头部。她不得不一手捂头，一边继续直播。

CNN主播雷蒙(Don Lemon)和古莫(Andrew Cuomo)也在暴乱中被据信是警方催泪弹的浓烟呛得不停咳嗽。但警方在当晚发推特澄清，声称未使用催泪弹。

MSNBC的主播海耶斯(Chris Hayes)更在稍晚被迫切断直播画面，因为当时周边传来枪声，他与直播团队不得不先找地方躲避。

另外，圣路易郡警方在25日发布推特称，距离佛格森不远的大学城(University City)有一名警员受伤，但尚不清楚受伤一事是否与暴乱有关，警方正积极寻找嫌犯。