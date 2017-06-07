CNN：卡塔尔断交危机系俄黑客所害

哈通社阿斯塔纳 -- 美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国情报官员相信，俄罗斯黑客黑进了卡塔尔国营通讯社并植入假新闻，成为近期卡塔尔断交危机的导火索。

据报道，美国联邦调查局（FBI）上个月底派一队调查员前往多哈，帮助卡塔尔政府调查其所声称的黑客事件。美方安全机构所搜集的情报显示，此事件与俄罗斯黑客有关连。



卡塔尔外长阿尔塔尼证实，FBI已确定假新闻为黑客所为。他说："外界对我们的指控都是依据不正确的讯息，我们认为整起断交危机都是源自于此。"



FBI与CIA则不愿对此回应。卡塔尔驻美使馆发言人则表示，调查工作正在进行，很快就会对外公布调查结果。



5月23日，卡塔尔通讯社旗下网站深夜播发了据称是卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆在出席卡塔尔军校第8批毕业生典礼时的讲话。



塔米姆在讲话中表示支持伊朗和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），批评美国和沙特阿拉伯，并谴责对卡塔尔支持恐怖组织的有关指控。塔米姆称伊朗是本地区和伊斯兰教的中心所在，与伊朗紧张关系升级是不明智的。他还批评美国在卡塔尔的军事存在。



卡塔尔外交部5月24日发表声明说，将彻底调查这次黑客入侵事件，并追究相关法律责任。



【编辑：昂哈尔】