CNPC- 阿克托别油气公司8名中国籍员工劳务许可被取消

哈通社阿斯塔纳 - 据阿克托别州检察院消息，当地监察部门日前调查发现，该州多个外国石油公司均存在违规使用外籍劳工情况。

其中，CNPC-阿克托别油气股份公司（CNPC- Ақтөбемұнайгаз）未按照协议要求招录本地工人。



据悉，CNPC-阿克托别油气股份公司从中国招聘了8名中国籍员工，但由于其并没有按照协议招录规定份额的哈萨克斯坦籍员工，该8名中国籍员工的劳务许可最终被取消。



值得一提的是，CNPC-阿克托别油气股份公司计划将该8名中国籍员工均安置在领导层岗位上，相关岗位包括公司餐饮部总监、紧急行动中心主任、石油天然气生产部门副总监以及工程师等。



CNPC-阿克托别油气股份公司方面则表示，公司在聘请8名中国籍员工的同时，已经增加了哈国当地员工的岗位，但在特殊条款的执行情况中，与阿克托别州检察院产生了争议，8名员工的劳务许可也因故被取消，目前该8名中国籍员工已经离开哈萨克斯坦。



去年9月，CNPC-阿克托别油气股份公司曾因违反地下资源和地下资源使用法，同时未执行许可合同条款等原因，被阿克托别检察院处以30亿坚戈罚款。



CNPC-阿克托别油气公司是阿克托别州最大的石油开采公司，主要股东为中石油国际（25.12%）和中石油勘探开发有限公司（60.33%）。



【编译：木合塔尔·木拉提】