COVID-19已在全球造成17.7万人死亡
10:04, 22 四月 2020
哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 蔓延全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情已在全球夺去了17.7万余人的生命。
根据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情官方信息综合发布平台（coronavirus2020_kz）提供的数据，截至2022年4月22日努尔苏丹时间09：30时，全球200余国确诊感染新冠病毒的患者总数已达2 557 181 人。
其中，死亡 177 641人，治愈出院690 444人。
新冠肺炎疫情最严重的十个国家分别是（累计确诊人数/新增确诊人数）：
美国： 819164 / +26405
西班牙： 204178 / +3968
意大利： 183957 / +2729
法国：158050 / 2667
德国： 148453 / +1388
英国：129044 / +4301
土耳其： 95591 / +4611
伊朗：84802 / +1297
中国： 82788 / +30
俄罗斯： 52763 / +5642
除俄罗斯以外的独联体各国疫情情况：
白俄罗斯: 6723 / +459
乌克兰: 6125 / +415
摩尔多瓦: 2614 / +66
哈萨克斯坦: 2025 / +173
乌兹别克斯坦: 1678 / +51
阿塞拜疆: 1480 / +44
亚美尼亚: 1401 / +62
吉尔吉斯: 590 / +22
格鲁吉亚: 408 / +6
【编译：木合塔尔·木拉提】