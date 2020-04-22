COVID-19已在全球造成17.7万人死亡

哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 蔓延全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情已在全球夺去了17.7万余人的生命。

根据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情官方信息综合发布平台（coronavirus2020_kz）提供的数据，截至2022年4月22日努尔苏丹时间09：30时，全球200余国确诊感染新冠病毒的患者总数已达2 557 181 人。

其中，死亡 177 641人，治愈出院690 444人。





新冠肺炎疫情最严重的十个国家分别是（累计确诊人数/新增确诊人数）：

美国： 819164 / +26405

西班牙： 204178 / +3968

意大利： 183957 / +2729

法国：158050 / 2667

德国： 148453 / +1388

英国：129044 / +4301

土耳其： 95591 / +4611

伊朗：84802 / +1297

中国： 82788 / +30

俄罗斯： 52763 / +5642

除俄罗斯以外的独联体各国疫情情况：

白俄罗斯: 6723 / +459

乌克兰: 6125 / +415

摩尔多瓦: 2614 / +66

哈萨克斯坦: 2025 / +173

乌兹别克斯坦: 1678 / +51

阿塞拜疆: 1480 / +44

亚美尼亚: 1401 / +62

吉尔吉斯: 590 / +22

格鲁吉亚: 408 / +6

【编译：木合塔尔·木拉提】