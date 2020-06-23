哈首席传染病专家谈羟氯喹在COVID-19诊治中的使用

哈通社/努尔苏丹/6月23日 --哈萨克斯坦首席传染病学医师迪娜古丽·巴耶舍娃表示，在关于使用羟氯喹治疗COVID-19疫病的问题上，哈萨克斯坦将不会完全受限于国际经验。

巴耶舍娃称，哈萨克斯坦日前出台了第九套新冠肺炎临床治疗方案。对治疗方案进行修订的原因，是由于收到了来自其他国家和组织的新信息，使我国医学专家们注意到了COVID-19发病机理的多样性。

“至于在使用羟氯喹治疗COVID-19疫病的问题上，我们不会完全受限于国际经验，这方面我们已经积累了许多自己的经验。 ” 她说。

她表示，在对一部分没有使用过其他抗病毒药物的患者进行的药物治疗过程中，羟氯喹表现出了良好的抗病毒作用。因此，对这一药物的使用，将在考虑到患者病情的严重程度，以及其他临床和实验室参数的前提下，审慎的进行。而且，该药物也不是针对所有患者统一使用的。

首席传染病学医师表示，目前这种药物在欧洲和美国都在大范围使用当中，且证明了自身并无致命后果。不过目前有研究显示重症患者可能会因这种药物而增加死亡率。

“因此也有许多其他建议。考虑到患者面临的各种风险，我们会在治疗中使用羟氯喹进行为期5天的治疗。 ” 她说。

巴耶舍娃表示，鉴于目前这种药物的临床表现较好，因此新版治疗方案决定对其予以保留使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】