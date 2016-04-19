哈萨克小伙儿独立开发出可在安卓平台运行的CS1.6版游戏（视频）

哈通社阿斯塔纳4月19日电 经典射击对战游戏《反恐精英（Counter-Strike）》，也就是大家耳熟能详的CS，这款运行于PC平台上的游戏，可谓是不少人的青春记忆。

在一位名叫阿力别克•沃玛洛夫的哈萨克小伙儿的努力下，这款游戏（1.6版）已经登陆安卓平台。

日前，这位年轻的玩家将自己使用Github平台开发的安卓版CS游戏程序，发布在了知名游戏玩家论坛kotaku.com上，很快便得到了大量关注，且好评如潮。

在手机端和平板电脑上实际测试了游戏的网友，均对这款能够在安卓平台上流畅运行的CS版本赞不绝口。不过这些网友也在评论文章中强调，游戏的操作本身还是颇有难度，而且想要在手机端上正常运行，需要玩家自行从Steam游戏平台提取部分CS1.6的必要文件。

"但请注意！这是安卓版！而且不需要任何外设就能玩！这足够了！"一位玩家在评论中这样写道。

从玩家提供的实际游戏画面也可以发现，虽然屏幕上添加了不少方便触摸控制的操作按钮，但对于游戏过程的干扰并不明显。这款游戏在手机和平板电脑上的运行十分流畅，与PC端上的游戏模式几乎没有区别。

点击这里登陆作者的个人网页，可下载游戏的手机端版本。（编译：塔尔）

游戏手机端实际操作画面：



使用平板电脑进行游戏时的实际操作画面：

