中国—中亚天然气管道D线投产后年输气规模将达850亿立方

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据中新社报道，中石油中亚天然气管道有限公司副总经理孟繁春3日在此间称，中国－中亚天然气管道D线项目正在筹建中，D线建成投产后，中亚管道输气规模将达到850亿立方米/年，成为中亚地区规模最大的输气系统。

当日，在吉尔吉斯斯坦教育科学部、经济部、社会科学院、比什凯克人文大学、比什凯克人文大学孔子学院等机构共同主办的中吉"丝绸之路经济带"研讨会上，孟繁春以《构筑能源丝绸之路、创造和谐共赢》为题发言。

据他介绍，中亚天然气管道D线起始于土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，途径乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦到达中国。 孟繁春称，历史上，丝绸之路是一条连接亚欧大陆东西的陆上运输通道，传递着经济与文化，承载着友谊。新时期，中国－中亚天然气管道项目的建设和运行，也成为连接中国与中亚各国的重要能源通道、经济动脉和友谊桥梁。 孟繁春说，2013年，中吉两国签署了一系列合作融资协议，其中一项就是在两年内启动中国－中亚管道D线吉尔吉斯斯坦境内段建设，即建设从卡拉梅克到伊尔克什坦的管道，全长215公里，设计输气能力300亿立方米/年。管道建设和运营期超过35年，中方将投资十几亿美元，提供上千个就业机会，缴纳各种税费超过20亿美元。 孟繁春认为，中亚天然气管道的建设和运行是对"丝绸之路经济带"建设理念最好的诠释，也是最佳的实践。中亚D线吉国项目是符合两国民众共同利益的项目。 中石油中亚天然气管道公司代表中石油集团负责中国－中亚天然气项目的推进与实施，公司运行着A/B/C/D线等五条天然气管道，其中A/B/C线已建成投产，输送来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦的天然气，为沿线各国增加了财政收入，创造了大量的就业机会，培养了一批管道建设、运行管理人员，成为区域合作的成功典范。