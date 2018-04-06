哈通社与Diamond Ring拳击推广公司与签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 据哈通社体育网报道，哈萨克斯坦Diamond Ring拳击推广公司6日在阿斯塔纳同哈萨克国际通讯社签署了合作备忘录。

Diamond Ring拳击推广公司总裁拉申·阿依玛汗别托夫和哈通社社长阿斯哈尔·奥玛若夫签署了合作备忘录。



奥玛若夫说："成为Diamond Ring拳击推广公司信息合作伙伴是我们的荣幸。这一拳击推广公司帮助哈萨克斯坦拳手在国际职业拳击舞台上打比赛，并大力推动年青一代培训工作，为国内体育事业的发展做出了巨大的贡献。20年前，我们无法想象哈萨克斯坦运动员在国外成为明星，受到其他国家拳迷的支持。我方将全力提供支持，大力宣传哈萨克斯坦运动员取得的佳绩。"



据了解，Diamond Ring拳击推广公司成立仅为5年之久，其旗下拳手包括别克曼•索伊勒巴耶夫（12-0,4KO）和阿依达尔•夏热巴耶夫（7-0,6KO）等年轻运动员。

阿依玛汗别托夫说："非常感谢哈通社接受我们的请求。我们将尽一切努力通过非常受尊重的信息平台发布体育新闻。其中之一就是夏热巴耶夫本月12日在美国举行的下一场比赛。他将对阵世界拳击理事会（WBC）指定的对手安德鲁·坎西诺。著名的ESPN体育频道将现场直播该赛事。"



【编译：小穆】