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    金人遗骨被运往丹麦进行DNA检测

    10:27, 29 四月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳4月29日电 据"叶斯克"博物馆消息，哈萨克斯坦国宝、国家形象标识"金人形象"原型的金人遗骨，日前已被送往丹麦进行检测。

    据"叶斯克"博物馆馆长古莉米拉•穆合塔尔洛娃介绍，博物馆方面已经同丹麦相关机构和专家达成了协议。这些专家在哈萨克斯坦境内进行了相关的研究后，出于研究目的，在博物馆的许可下带走了部分金人遗骨的样本以进行DNA检测。

    "遗骨样本的运送和检测等事宜，都是在两国研究机构的协议框架下进行的。此次检测，主要目的在于确认金人遗骨的性别、年龄、死亡原因以及明确其人种等重要信息。"穆合塔尔洛娃说。

    目前尚不知晓何时能够得出最终的检测结果。

    "我只能说，丹麦方面已经开始了监测工作。专家们称，这是一项非常复杂而精密的工作。遗骨的样本非常脆弱，必须小心行事。"她说。

    馆长还表示，丹麦研究机构将实时与哈萨克斯坦方面进行沟通，汇报检测工作所取得的每一步进展。

    "丹麦方面还计划在完成检测后，专程来哈萨克斯坦就整个监测工作的过程，同我国相关专家进行讨论。"她说。

    据悉，目前金人遗骨的主要部分仍然保存在"叶斯克"博物馆中。（编译：塔尔）

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 社会 哈萨克 黄金储备
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