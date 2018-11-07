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    歌手迪玛希将向伦敦歌迷献上精彩演出《DQ》

    10:13, 07 11月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/11月19日 -- 英国"哈萨克斯坦文化日"框架下，哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮将于19日在伦敦举行个人演唱会。

    《DQ》是迪玛希为英国"哈萨克斯坦文化日"特别准备的个人演出活动，演出在哈萨克斯坦驻英国大使馆支持下由文化和体育部组织举办。音乐会筹集的所有资金将用于支持来自哈萨克斯坦的青年人才。该计划自2008年开始成立，成立至今共向近千名优秀青年参与国际竞赛提供了帮助。

    据了解，演唱会门票于10月19日开始发售，目前已售出80%。此外，迪玛希同时也在其社交主页上公布了演唱会的购票网址。

    "朋友们！迫不及待与你们在伦敦相见！请做好准备！我为你们准备了特别的惊喜。相信这将是一场精彩的演出！另一个惊喜，演唱会票仍在发售。请访问axs.com网站购买。"迪玛希在其Instagram主页上写道。

    据悉，迪玛希精心准备之下即将举行的演唱会将在伦敦Indigo at The O2演出厅举行，演出将于当地时间18:30举行。此次特别演出由live-band、舞蹈秀、3D效果等部分组成。

    值得一提的是，歌手迪玛希为纪念哈萨克斯坦花滑名将丹尼斯•谭将演唱《SOS d'un terrien》歌曲。此外，迪玛希还将向歌迷们献上自己其他代表作品。

    【编译：冰山】

     

    标签:
    社会 娱乐 迪玛希 黄金储备
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