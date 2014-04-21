DS总统座驾亮相北京车展 曾帮戴高乐逃脱刺杀
二战结束后的法国国内局势紧张，百废待举。时任法国总统、主张推行新政的戴高乐将军在当时经历了一次惊心动魄的刺杀事件，作为总统座驾的DS19在中了14枪，左前和右后轮胎爆胎的情况下，依靠先进的气液悬架支撑着满是弹孔的车身夺路飞驰，以领先的技术和强劲的安全性载着戴高乐将军冲出了重围。在这次事件之后的第二年，中、法两国政府发表联合公报决定建立外交关系。自此，法国打破了西方对中国设置的壁垒，成为第一个与中国建立外交关系的西方国家。而挽救了戴高乐总统生命的DS19，也成为中法建交史上的特殊"功臣"，对中法两国的历史发展进程产生了巨大影响。 今年正值中法建交50周年，作为见证中法两国之间50年友谊的特殊"使者"，DS与法国戴高乐基金会携手合作，DS将为戴高乐基金会于2014年在中国及法国举办的一系列纪念中法建交50周年的庆典活动提供赞助，为推动中法两国之间经济文化等多领域合作与交流共同努力。与此同时，DS还携传奇总统座驾DS19在全国范围内展开全年巡展活动，先后在北京以及上海虹桥机场安检区内举办，本站北京车展的展示也是重要的一站，随后还将在全国大中城市陆续举办，现场为中国消费者讲述DS品牌与戴高乐总统之间的传奇故事，传递DS作为中法两国友谊使者的荣誉与使命。代表DS突破精神，开创豪华汽车的全新设计理念的概念车Numéro9，也在现场同台展出。 50年前，DS奇迹般地拯救了戴高乐将军的生命，间接促成了中法两国件建交这一具有伟大历史意义的重大事件。50年后，DS作为法国汽车工业的卓越代表以及法国时尚文化的代表，将先进车型产品及源自巴黎的创新精神带给了21世纪的中国消费者。随着中法两国之间合作交流的逐渐深入，DS将继续大力推动中法两国在政治、文化、工业、艺术、科技等众多领域的交流与合作，为中法两国的深厚友谊添上了浓墨重彩的一笔。