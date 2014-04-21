DS总统座驾亮相北京车展 曾帮戴高乐逃脱刺杀

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报援引新华网报道，2014北京国际车展即将盛大开幕之际，作为纪念中法建交50周年的特别献礼，及戴高乐总统座驾全年巡展活动中的重要一站，新世代豪华汽车品牌DS与戴高乐基金会携手，于车展期间在W3展馆南大厅设置独立展区，现场展示曾帮助中法建交奠基人戴高乐将军逃脱刺杀的传奇总统座驾--DS19。这款传奇座驾将带领大家重温具有划时代意义的历史瞬间，见证中法建交50周年的辉煌，现场感受DS品牌悠久的历史文化底蕴及引领汽车革命的领先科技应用。

二战结束后的法国国内局势紧张，百废待举。时任法国总统、主张推行新政的戴高乐将军在当时经历了一次惊心动魄的刺杀事件，作为总统座驾的DS19在中了14枪，左前和右后轮胎爆胎的情况下，依靠先进的气液悬架支撑着满是弹孔的车身夺路飞驰，以领先的技术和强劲的安全性载着戴高乐将军冲出了重围。在这次事件之后的第二年，中、法两国政府发表联合公报决定建立外交关系。自此，法国打破了西方对中国设置的壁垒，成为第一个与中国建立外交关系的西方国家。而挽救了戴高乐总统生命的DS19，也成为中法建交史上的特殊"功臣"，对中法两国的历史发展进程产生了巨大影响。 今年正值中法建交50周年，作为见证中法两国之间50年友谊的特殊"使者"，DS与法国戴高乐基金会携手合作，DS将为戴高乐基金会于2014年在中国及法国举办的一系列纪念中法建交50周年的庆典活动提供赞助，为推动中法两国之间经济文化等多领域合作与交流共同努力。与此同时，DS还携传奇总统座驾DS19在全国范围内展开全年巡展活动，先后在北京以及上海虹桥机场安检区内举办，本站北京车展的展示也是重要的一站，随后还将在全国大中城市陆续举办，现场为中国消费者讲述DS品牌与戴高乐总统之间的传奇故事，传递DS作为中法两国友谊使者的荣誉与使命。代表DS突破精神，开创豪华汽车的全新设计理念的概念车Numéro9，也在现场同台展出。 50年前，DS奇迹般地拯救了戴高乐将军的生命，间接促成了中法两国件建交这一具有伟大历史意义的重大事件。50年后，DS作为法国汽车工业的卓越代表以及法国时尚文化的代表，将先进车型产品及源自巴黎的创新精神带给了21世纪的中国消费者。随着中法两国之间合作交流的逐渐深入，DS将继续大力推动中法两国在政治、文化、工业、艺术、科技等众多领域的交流与合作，为中法两国的深厚友谊添上了浓墨重彩的一笔。