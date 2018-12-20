阿斯塔纳航空公司正式接收"雪豹"涂装E190-E2客机

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 - 据阿斯塔纳航空公司官网消息，独立日之际，阿斯塔纳航空公司在纳扎尔巴耶夫国际机场举行了隆重的仪式，正式接收首架"雪豹"涂装Embraer190-E2客机。

庆祝仪式16日在纳扎尔巴耶夫国际机场的航空技术中心机库内举行。



Embraer190-E2机型由巴西组装生产，是哈国内自2011年开始运营的Embraer E-Jet机型升级版，属于双发单通道中短程客机，最长飞行里程5278公里。与上一代机型相比，E2机型具有运营成本低、排放低、噪音低等特点。



该飞机是根据2017年与AerCap签订的租赁协议订购的五架飞机中的第一架，其余四架飞机计划于2019年交付。该飞机也是第一架交付给独联体航空公司的E2。



所有飞机将直接从巴西制造商的工厂交付，阿斯塔纳航空公司希望以这些飞机陆续更换此前使用的老机型。



这种机型的另一个特点是在飞机头部喷绘了"雪豹"彩绘涂装，旨在提醒哈萨克斯坦和全世界关注改善生态和保护环境问题，保护生活在哈萨克斯坦南部地区，面临灭绝威胁的雪豹物种。



阿斯塔纳航空公司还向哈萨克斯坦野生动物保护协会捐赠了10,000美元。



阿斯塔纳航空公司总裁兼首席执行官彼得•福斯特说："我司全体都很高兴能够接收首架E190-E2，期待公司飞行员能够迅速熟悉新飞机并使他尽快投入运营。我们很熟悉AerCap的产品，对新一代飞机的经济性、环保性和对乘客的舒适度及便利性寄予厚望。"



【编译：木合塔尔·木拉提】