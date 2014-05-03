eBay与美国司法部在互不挖角协议诉案上达成和解

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，美国在线拍卖网站eBay周四与美国司法部达成了一项诉案和解协议，同意不再与其他技术公司签订互不挖对方员工的协议。该案是在2012年提出起诉的，案件指控eBay和Intuit签订了互不挖对方员工的协议。司法部反垄断部门首席检察官助理比尔贝尔(Bill Baer)称："eBay与Intuit达成的协议除了限制两家公司之间的员工竞争没有任何作用，这实际上扭曲了劳动力市场，令员工们失去了寻求更好的工作和更高薪水的机会。"

其他许多技术公司也遇到了类似的法律问题，这反映出硅谷的人才竞争是异常激烈的。

在该案中，eBay与Intuit在2006年的时候签订了一项握手协议，当时担任eBay首席执行官的梅格惠特曼(Meg Whitman)和Intuit的创始人斯科特库克(Scott Cook)也被卷入其中。当时，库克还兼任eBay董事职务，他曾抱怨eBay挖走了Intuit的员工。

美国联邦政府和州政府的反垄断监管部门在2012年对eBay提出起诉。

Intuit已经因为类似的原因而被牵连到另一宗诉案中，因此没有被列入本案的被告。在那宗诉案中，包括苹果和谷歌在内共有6家技术公司被起诉，最终它们都签订了和解协议。

eBay对此未予置评。