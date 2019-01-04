叶留斯诺夫入选ESPN最有潜力职业拳手名单

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 哈萨克斯坦职业拳手达尼亚尔·叶留斯诺夫入选ESPN最有潜力拳手名单。

根据排名结果，年仅21岁的美国职业拳击手泰欧菲默·洛佩兹获得最有潜力拳击手称号。

这一奖项拥有悠久的历史，曾颁发给墨西哥拳手胡利奥·迪亚斯、美国拳手米格尔·库托、尼日利亚拳手塞缪尔·彼得、英国拳手阿米尔·汗、美国拳手丹尼尔·雅各布斯以及墨西哥拳手阿尔瓦雷斯等知名拳手。

在这一名单中，哈萨克斯坦职业拳手达尼亚尔·叶留斯诺夫（5-0, 3 КО）位居第九位，其于2018年正式转职业赛场，并举行5场比赛，均获得胜利。

完整名单如下：

1. 泰欧菲默·洛佩兹，美国（11-0, 9 КО）

2. 沙库尔·史蒂文森，美国（9-0, 5 КО）

3. 赖恩·加西亚，美国（17-0, 4 КО）

4. 维吉尔·奥尔蒂斯，美国（11-0, 11 КО）

5. 杰伦·恩尼斯，美国（22-0, 20 КО）

6. 乔舒亚·凯利，英国（8-0, 6 КО）

7. 达文·哈尼，美国（20-0, 13 КО）

8. 菲利普·赫尔戈维奇，克罗地亚（7-0, 5 КО）

9.达尼亚尔·叶留斯诺夫（5-0, 3 КО）

10. 艾弗·阿杰巴，尼日利亚（8-0, 7 КО）

【编译：冰山】