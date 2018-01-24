欧洲媒体EurActiv杂志编辑：纳扎尔巴耶夫总统与特朗普建立了良好的关系

哈通社/布鲁塞尔/1月24日 -- 欧洲媒体EurActiv杂志资深编辑格奥尔基•高特夫近日就纳扎尔巴耶夫总统访美发表个人意见。

"哈萨克斯坦总统在美国同特朗普举行了一场高级别会晤。纳扎尔巴耶夫同特朗普建立了良好的关系。他们之间的会谈同其他相比持续的时间更长。" 高特夫说。



他同时还提到纳扎尔巴耶夫总统在解决乌克兰东部问题中所做出的贡献。



"哈萨克斯坦在解决这一冲突的努力并不令人意外。哈萨克斯坦境内有300万俄罗斯人和20万乌克兰人生活，因此哈萨克斯坦不能对这一问题坐视不管。此前也有报道称有可能将在阿斯塔纳举行明斯克协议有关的和谈。大家都知道哈萨克斯坦在这一领域拥有丰富的经验，其中在阿斯塔纳举行的叙利亚和谈也证明这一点。" EurActiv杂志编辑说。



另外，他还提到哈萨克斯坦在联合国安理会所提出的建议重要性。



高特夫表示，如今核武器对于全世界带来了巨大的威胁，哈萨克斯坦对解决这一点也将起到重要作用。阿斯塔纳对于伊朗核问题作出的工作所获得的经验还将有望解决朝鲜问题。哈萨克斯坦所做的不仅代表自己，还将代表中亚地区所有代表国家。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】