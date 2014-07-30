Facebook 客户端将删除聊天功能 敦促用户下载Messenger

哈通社阿斯塔纳7月30日电，据外媒报道，在各家科技公司的移动化战略中，移动软件（APP）的分拆和重组，成为一股热潮。Facebook、谷歌、Foursquare等公司，都在实施软件功能的重新包装。据美国多家科技媒体报道，从本周开始，Facebook开始面向旗舰客户端的用户弹出窗口，提醒他们下载独立的手机聊天工具Messenger，否则很快将无法在Facebook客户端中进行聊天。

之前，Facebook客户端中，包括了Messenger的即时通信功能。然而在今年四月份，Facebook宣布，将会删除Facebook客户端中的聊天功能，将其转移到独立的Messenger客户端中，用户需要下载安装这一客户端。

Facebook的这一决定，在广大用户中引发了反弹。用户认为，Facebook为了推广自家的手机聊天工具Messenger，正在牺牲Facebook老用户的用户体验。

根据Facebook的计划，iOS版和安卓版的Facebook客户端，将首先删除聊天功能。但是现阶段，iPad版本的聊天，将暂时保留。另外在电脑桌面版的Facebook中，聊天功能仍将会保留。

之前，Facebook首先在欧洲地区，开始删除Facebook客户端中的聊天功能，如今，他们正在扩展到其他的市场。

据报道，从本周开始，对于尚未下载Messenger独立客户端的用户，Facebook将会弹出提示信息，提醒用户尽早下载Messenger。

虽然用户未来必须安装维护两个客户端，但是在Facebook看来，独立的手机聊天工具，可以具备更加强大的功能，比如发送手机语音，分享视频，表情贴图等。

对于Facebook客户端而言，分拆聊天之后可以做到用户界面更加简洁，定位明晰。有利于Facebook将更多电脑版网站的功能，迁移到旗舰客户端中。

Messenger是Facebook独立开发的手机聊天工具，目前在全世界已经拥有两亿多活跃用户，成为一款世界级的应用。值得一提的是，Facebook后来开发的几乎所有移动应用，全部遭遇了失败，比如安卓桌面工具Home、两个阅后即焚分享工具Poker和Slingshot，以及新闻聚合阅读工具Paper。

不论是维护Facebook移动APP的形象，还是增强在手机聊天工具市场的竞争力，Facebook都需要冒着牺牲用户体验的风险，扩大Messenger的装机量和用户规模。

Facebook的掌门人扎克伯格，对于聊天客户端期待有加。在最近的财报分析师会议上，扎克伯格证实，Messenger客户端将会整合手机支付功能，成为Facebook旗下的手机钱包工具，而已经加盟Facebook的PayPal前任总裁马库斯，目前正在加紧开发手机钱包的功能。由于目前市面上的钱包应用已经是林林总总，因此Facebook很难再推广一款独立的Facebook钱包工具，捆绑到现有的主流应用中，是最佳的选择。

在手机聊天工具上，除了Messenger，Facebook还斥资190亿美元收购了全球最大的聊天工具WhatsApp，不过WhatsApp目前保持独立运营，由于创始人排斥广告和其他复杂功能，因此Facebook未来不太可能对WhatsApp实施进攻性的营收计划。这也是Facebook在收购WhatsApp之后，仍然在不断完善Messenger客户端的原因之一。