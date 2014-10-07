Facebook完成对WhatsApp收购 实花220亿美元

哈通社阿斯塔纳10月7日电，据外媒报道， Facebook本周一完成了对移动消息应用WhatsApp的收购，最终价格为220亿美元--之所以比之前众所周知的190亿美元多出30亿，是因为Facebook的股票在最近几个月内有所升值。

Facebook周一提交给监管机构的文件显示：WhatsApp创始人詹•库姆（Jan Koum）将会收到价值将近20亿美元的股票期权，但4年之后才能行权。丰厚的期权，是Facebook鼓励库姆留在公司的手段之一。 此次收购交易最初公布于今年2月，最近刚刚得到欧洲监管机构的批准。它凸显了增长迅猛的互联网新秀的价值飙升，以及Facebook和谷歌等巨头为它们一掷千金的热情。 WhatsApp目前拥有超过6亿每日活跃用户，是在年轻用户群体当中越来越火的一批移动消息及社交媒体应用之一。而此类应用中的另一个明星--"阅后即焚"图片消息应用Snapchat据说正在以100亿美元估值进行融资。 Facebook支付了45.9亿美元现金以及1.78亿股公司股票来收购WhatsApp，并且授予WhatsApp员工4,600万股四年后才能行权的受限股份单位。Facebook股价在美国时间本周一报收于77.56美元，也就是交易金额达到了将近220亿美元。 库姆将会继续主管WhatsApp并加入Facebook董事会，他还会和Facebook首席执行官马克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）一样只拿1美元年薪。他收到了2,490万股受限股份单位，按照本周一的最新股价价值约为19.3亿美元。