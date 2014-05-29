Facebook请求欧盟监管机构审查WhatsApp交易

哈通社阿斯塔纳5月29日电，据华尔街日报28日消息，Facebook以190亿美元收购消息服务WhatsApp的交易在欧洲可能面临反垄断审查，这是该交易遇到的新障碍。这桩交易引起了欧洲电信公司的担忧。

知情人士说，Facebook已经与欧盟主要的反垄断机构欧盟委员会(European Commission)接触，要求后者审查这桩重大交易。其中一位知情人士说，欧盟委员会已经向各成员国竞争主管机构告知这一请求。

这一举动可能导致该交易在欧盟层面接受正式调查，可能让Facebook得以避免在欧盟多个成员国接受麻烦的反垄断调查。

布鲁塞尔律所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的反垄断律师格拉夫(Thomas Graf)说，Facebook或许宁可接受欧盟的调查，而不是接受几个国家监管机构的审查，各国监管机构会分别要求其提供相关信息。

欧盟委员会发言人拒绝置评。

要让欧盟委员会审查该交易的话，交易双方必须证明其符合在至少三个欧盟成员国接受审查的标准。这对于WhatsApp来说并不是确定的，因为不清楚这家成立不久的公司的营收规模。WhatsApp可供用户免费使用一年，之后每年收取99美分的费用，没有广告。

目前还不清楚单个国家的竞争监管机构会不会积极地密切关注该交易。

该交易在今年4月获得了美国联邦贸易委员会(U.S. Federal Trade Commission)批准。