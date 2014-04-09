Facebook股价下跌，桑德伯格不再是亿万富豪

哈新社阿斯塔纳讯，据福布斯网消息，在Facebook股价两天内跌去9%，创下自今年1月30日以来的最低点后，雪莉•桑德伯格已不再是亿万富豪。这位畅销书《向前一步》（Lean In）的作者及Facebook首席运营官现在的身家估计为9.8亿美元。

桑德伯格自Facebook于两年前上市以来，已出售了自己持有的约一半Facebook股份。她最近一次出售股份是在4月2日，当时她卖出了283,000股，估计税后价值达1,360万美元。 桑德伯格手中剩余的Facebook股份价值略超过6.3亿美元，仍占其个人净资产的大头。股份出售为她带来的现金估计达3.2亿美元。桑德伯格还行使了其在Facebook的期权，价值为2,300万美元，此外还持有少量华特迪士尼公司和星巴克股票，这是她在这两家公司董事会供职期间获得的。 当福布斯于一个月前发布其对全球1,645位亿万富豪的排名时，桑德伯格还是榜单上32位白手起家的女性亿万富豪之一。其他白手起家女性亿万富豪包括Spanx创始人萨拉•布雷克里、时装设计师托里•伯奇和媒体大腕奥普拉•温弗瑞。 现在，桑德伯格的排名跌出榜单，惠普CEO梅格•惠特曼）成为在科技公司中担任领导职位的唯一一名女性亿万富豪。 桑德伯格有可能再度成为亿万富豪。根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，在Facebook上市前，她拥有超过3,800万股限制性股票。这些限制性股票并未全部行使，这意味着她在未来将得到更多股份，这可能会让她重回亿万富豪榜。 如果Facebook的股价收复失地，回升至59.55美元，桑德伯格的个人净资产也可能会重回10亿美元上方。