Facebook从未放弃中国市场

哈通社阿斯塔纳7月20日电，据新浪网援引第一财经周刊报道，Facebook刚在北京低调地租下办公室，它旗下的图片社交应用Instagram却从这个市场消失了。

尽管已经保持了足够的低调，6月以来，Facebook在北京CBD核心区域租下办公室还是引起了外界的好奇。它租下的财富中心写字楼位于北京的东三环核心地带，附近就是北京最贵的写字楼国贸三期。 少有互联网公司把办公室设置在这里，大多数中国本土公司偏居在北京西北和东北角。Facebook在这栋楼的59层租下了大约800平方米的办公室，促成这笔交易的是戴德梁行。 在商业租赁市场，业主会为那些重要的客户预留出合适的位置，便于它们未来的发展和扩张。而此次财富中心目前也没有打算把这层租给其他客户，租下了800平方米的Facebook是这层总面积达到2900平方米的写字楼唯一的客户。 看上去这家在中国无法顺利访问其产品的公司已经开始对这个市场有所行动了，而它旗下的图片社交应用Instagram却消失了。 6月初，在国内主流的第三方Android市场百度91、豌豆荚搜索"instagram"时，就再也找不见它的踪影。对此，几家主流的Android市场平台都无法给出答复，"我们没法说什么，不能给予任何评论。"一家公司的公关负责人给出了一个常见的回答。而另一家从事同样业务的小公司的市场工作人员向《第一财经周刊》确认，他们的确主动下架了这款软件，"出于安全的考虑"。 "Instagram不会消失，我们会和Facebook合作，一起发展Instagram，我们会不断地开发新的功能，为大家创造更好的图片分享经验。"在Instagram于2012年4月被Facebook收购后，创始人西斯特罗姆这样表示。西斯特罗姆大概想不到，有一天他们这款聚集了超过2亿用户的应用会在中国市场"消失"。 伴随"消失"的，还有"故障"。 贾葭一般两三天打开一次Line，最近的一次是在6月11日。他打算在上面添加一个新朋友，但许久都没有搜索到，而在使用了虚拟专用网络后，一下子冒出了40多条消息，"我这才知道，这款软件在中国内地无法使用了"。 与微信类似，Line是一款拥有广大用户的即时通信软件。2011年6月由韩国NHN公司的日本子公司发布，在日本以及东南亚国家和地区拥有大量用户，2014年4月2日，公司宣布用户突破了4亿。除了大量普通用户之外，日本、中国台湾和中国香港以及韩国的很多明星都把Line作为沟通平台，保持与粉丝之间的互动。而一些商业公司也将其视为与消费者联系的重要社交手段。 贾葭曾经算是Line的深度用户。他是腾讯网一个栏目的主编，因为工作的关系曾常驻香港，由于当地的朋友都在用这款软件，他也依靠Line来和当地的朋友联系。回到北京工作后，他使用微信多了起来，但Line上面的那些朋友并不是每个人都使用微信，有些日本的朋友甚至对这款软件有些抗拒，为了和他们联系，贾葭仍然会使用Line，最近的这次才发现不能使用。 Line官方证实了产品在中国地区的故障。"7月1日晚上，中国发生了Line的连接问题，其他的服务也出现了故障。原因正在调查中，我们正在继续努力解决中。"Line这款软件所属的公司"连我株式会社"在邮件里对《第一财经周刊》回复道。 Line出现故障后，贾葭原本打算转移到其他通信软件，这才发现不能使用的不仅仅是Line。"还有香港本地人使用较多的Talkbox，以及Google的几款即时通信软件，都不能使用了。"贾葭说。 这几款突然失灵的软件有几个共同特征：都是社交和即时通信类型的软件，全部由海外公司开发，服务器在中国境外。 站在Facebook所在的北京财富中心高层，天气好时，向西望去能够看到城市中央的天安门，那是被外界视为中国权力的象征，写字楼下面则是东三环的拥堵和繁忙，代表着这个市场的潜能。没有互联网公司不想进入这个市场，但必须符合政府的要求。 Facebook从来没有把服务带进中国，但也从未放弃这个市场。 它在2009年进入不了内地市场后，就将办公室设置在中国内地以外的香港地区，用以支持中国内地的广告销售业务以及开发者服务。Facebook的高管曾多次前往中国西南地区，最后在他们的网站上出现了四川成都官方的旅游广告。通过它的代理公司，商业广告会更容易出现在Facebook的社交平台上。 而那些希望吸引海外客户的中国广告主同样明白Facebook的优越性。根据互联网流量监测机构comScore的数据，它已经是全球流量最大的网站，所以极具广告价值。除此之外，中国还有数千名依赖于Facebook这个平台的开发者，所以公司需要在这一地区设置办公室，以便和他们保持联系。 但在这个市场获得哪怕一点进展都并不容易。据彭博社早前的报道，Facebook还没有决定是否在这个办公室雇用全职员工，因为如果雇用全职员工，就需要申请工商运营执照。而接近Facebook的人士向《第一财经周刊》透露，他们递交办理工商业运营执照所需的材料已经两个月了，但迟迟未能办理好。 以卖萌的卡通贴纸吸引用户的Line一直试图在这一市场扩大自身的影响力。在Android市场，Line最早通过360应用分发落地，但眼看同为即时通信工具微信用户数一路上扬，Line又选择豌豆荚作为核心运营商。除此之外，它还在上海地铁等渠道投放广告。与日本服装品牌优衣库的合作T恤今年也在中国获得了追捧，这原本应该是它扩大市场份额的一个契机。 而截至7月14日，Line在中国内地的服务依然处于不稳定的状态。 对于互联网公司，中国永远是一个充满诱惑的市场。根据中国互联网络信息中心披露的数据显示，截至2013年12月，中国网民规模达6.18亿，手机网民规模达5亿。但这也是一个"黑天鹅"频发的市场-那些难以预测且又会引起市场连锁反应的事件。 无论在哪个国家，符合政府的规定和要求是一条明智的商业决策。在苹果的App Store中搜索Instagram时，依然是可以正常显示和下载。"我们对应用有着严格的审核机制，有专门的团队在负责这样的事情。"苹果的公关人员向《第一财经周刊》介绍，他们审核的内容包括色情、宗教文化以及种族等等方面。 那些本土Android市场尽管符合要求，但总是更大程度地处于监管之下。Google的手机应用商店Google Play并没有被允许进入中国市场，在中国市场，Android系统的App主要在百度91、豌豆荚、360手机商店等几个主流渠道中发布。相比苹果商店背后是苹果这样一家大型的美资公司，Android市场背后分发渠道则是若干分散的中国公司。 "信息全球化"在App市场里，意味着全球能够下载使用同一款App，国外的开发者能够把应用和服务带入中国，国内的开发者能够把应用和服务带到海外。中国互联网公司从来没有放弃走向海外，无论是百度、腾讯、阿里巴巴，还是一些小的开发者亦是如此。 但海外市场并没有这么多不可预知事件。一名中国国内游戏开发者向《第一财经周刊》表示，他们在进入全球市场时，主要是要做好语言的本地化，其次做好相关的用户支持，并不会太关心这以外的事情，也没有遇见中国市场的这种"黑天鹅"。 对于全球互联网公司，一旦在中国市场被出示红牌，想要再重新入场就很难了。 2010年，Google公司因内容审查问题与中国有关部门交涉，最终关闭中国版网页搜索服务，转用香港域名及服务器为内地用户提供简体中文服务。到目前为止，Google没有回到这一市场。根据CNZZ的数据显示，在2014年3月，Google在中国市场占据1.18%的市场份额，而第一名百度的份额为 58.76%， 而在退出这一市场之前，Google的市场份额曾一度超过30%。 "很多东西上不去之后生活会很不方便，因为上面有你的数据和人脉，而一旦出现访问困难就会导致上面的人越来越少。"在新浪工作的陈旭对《第一财经周刊》说。毫无疑问，这意味着在这个市场用户的流失，而使用者们也处于一个信息的孤岛。 "那些Android用户得小心翼翼地保护手机上的Instagram不被删除，否则没地方再下了。"陈旭是Instagram的重度依赖用户。 在他看来，这款软件是找不到替代品的。他平时用Instagram记录生活，吃饭的时候用它拍摄美食，旅行的时候更是在上面分享大量风景照片。因为经常分享，在上面认识了很多国外的朋友，而这些都是使用国内的任何一款图片App所无法达到的使用体验。 在Instagram刚刚兴起的时候，国内曾经有若干款模仿Instagram的图片社交应用，比如图钉，但是它们最终都没有获得成功。其中很重要的原因是与Facebook和Twitter这样的社交网络不一样，中国用户一直可以自由地下载、安装和使用这款软件。 但是，也许从今以后就会很不一样了。"我们可以随意买到iphone，但并不代表我们可以随便使用一款App。"贾葭说。 被Facebook收购的图片社交应用Instagram是全球最大的社交网络之一。