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    社交网络也要分等级？网上惊现富人版Facebook

    10:30, 20 9月 2014
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳9月20日电，据外媒报道，近日互联网上出现了一个被称为"富人版Facebook"新型社交网络，它的原名是Netropolitan，它可是说是一个专为富人建立的网络俱乐部。

    该网站的注册会员费为9000美元，注册后用户每年还需要再交3000美元。Netropolitan的创始人詹姆斯•塔奇•皮尔斯表示："我认为建立这样一个社交网络是很有必要的。"因为总是会有人想要在一个环境中与自己类似的人交流。

    社交网络的开发人员认为，较高的会员费会让Netropolitan成为一个独特而私人的区域。此外，会员年龄必须在21岁以上，并且他们在报名时要填写自己的真实姓名。

    Netropolitan不会打广告，也不会被搜索引擎收录。网络管理员会随时准备解决用户问题或阻止部分用户的不良行为。例如，他们会对在社交网络上对发垃圾邮件和广告的人进行处理。

    社交网络的创始人说："我们认为Netropolitan同其他私人俱乐部一样，都有自己的会员费和规则。所以说Netropolitan本身也是一个俱乐部，只不过它是在线的，目的是将世界各地的圈内人士联系在一起。"

    标签:
    信息技术 社会 黄金储备
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