爱尔兰女子通过Facebook找到与自己一模一样的陌生人（视频 组图）

哈通社阿斯塔纳6月4日电 你相信世界上有与自己长得一模一样的人吗?你们在不同的地方过着完全不同的生活，但是却有几乎完全一样的面貌。26岁的爱尔兰女子尼娅芙•吉尼就在网络上发现了与自己长得一模一样的人，而她们的住处仅仅隔着一小时的路程。

尼娅芙是爱尔兰都柏林的电视节目主持人，她和两个朋友突发奇想，约定在一个月的时间内找到世界上与自己长得像的人。原本大家不过是把这事儿当作玩笑，直到她从大型社交媒体Facebook上看到29岁的凯伦•布兰尼根。 她们长得几乎一模一样，简直就像双胞胎。尼娅芙已经记不清自己发现这件事后惊讶了多少次了，每次看到凯伦的脸，她都会忍不住盯着看，因为那种感觉非常新奇，简直就像在看着自己的脸说话一样。 虽然有同样的长相，但是她们的人生却完全不同。尼娅芙有两个姐姐，卡伦则有五个姐姐和一个弟弟，目前也没有工作。让人惊讶的是，她们住得非常近，只隔着一个小时的路程。因为凯伦比较内向，所以尼娅芙首先提出了见面的要求，她们之前经常在Facebook上联络。 两人如今已经成为了姐妹般的闺蜜。 网友们都非常惊讶，称这简直就是奇迹。（编译：塔尔）