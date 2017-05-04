Facebook再次对广告增长发出警告 股价自高位回落

哈通社阿斯塔纳 -- 全球最大社群网路Facebook股价自周三纪录高位回落，此前公司再次警告投资者，称旗下广告营收增速可能自当前的高水准下降。

该警讯的影响似乎盖过了Facebook季度获利和营收劲增的消息。Facebook手机广告业务增长，带动季度业绩看俏，在该公司接近上市五周年之际，这方面的业务未见太多放缓迹象。



Facebook执行长扎克伯格在声明稿中表示，这对2017年来说是一个好的开端。



Facebook股价在盘后交易下跌2.7%至147.60美元。该股周二收在纪录高位153.60美元。



财务长David Wehner在财报公布后的电话会议上表示，公司预期2017年余下时间广告营收增长将大幅放缓。先前公司也曾发布预警称，"广告量"正在达到极限。"广告量"是指Facebook可以投放到用户面前而又不会疏远用户的广告数量。



Facebook称，季度获利较上年同期劲增76.6%至30.6亿美元，总营收增长49%至80.3亿美元。



但该公司仅发布符合公认会计原则(GAAP)的数据而未加提醒，在华尔街引起一些短暂的困惑。先前Facebook也发布过非GAAP的财务数据，它曾指出，非GAAP数据的透明度更高，且受到投资者和分析师的密切关注。



根据研究机构eMarketer，Facebook今年全球移动广告营收料为319.4亿美元，较上年同期增加42.1%。



这使得Facebook在全球移动广告市场将占有22.6%的份额；劲敌Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌料以35.1%的份额居市场龙头。



Facebook继续迈向20亿的用户数门槛，称截至3月31日每月已有约19.4亿用户使用其服务。这较上年同期增加17%。



根据金融数据与分析公司FactSet，分析师原预估平均每月活跃用户数量为19.1亿。



Facebook第一季可归属股东净利升至30.6亿美元，或每股1.04美元，去年同期为17.3亿美元或每股0.60美元。



第一季移动广告营收占Facebook当季广告总营收78.6亿美元的85%左右，去年同期约为82%。



根据FactSet，分析师平均预估广告总营收为76.8亿美元。



当日稍早，扎克伯格表示，未来一年该公司将新增3,000人，以监控及移除Facebook网络上与谋杀、自杀或其他不当内容相关的素材，这类内容已对Facebook重要的公共形象构成威胁。

【来源：路透中文网】