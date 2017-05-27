扎克伯格：当年有人劝我卖Facebook，不卖后悔余生

哈通社阿斯塔纳 -- 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）星期四在哈佛大学毕业典礼上发表演讲时感慨万分，他向在场的每一位与会者详细分享了自己与一名高中生的谈话，这位高中生同样是一名非法移民。

扎克伯格表示，"为了不让他有遣返出境的危险，我不会说出他的名字。"但他补充说，"每一代人都扩大了我们对自己的认知。"

扎克伯格在演讲时指出，"找到你自己的目标远远不够，我们的最大挑战在于创造一个人人有使命感的世界。"

扎克伯格开玩笑讲，你们都完成了很多我所没有完成的事情，比如毕业。但扎克伯格把Facebook打造成了世界上最有价值的公司之一，

他还表示，Facebook创立早期，有人试图收购公司是一段最糟糕的时间。

扎克伯格指出，"那是最困难的时期，"即便联合创始人以及早期投资者都想接受报价，但他仍拒绝出售。

"一位公司顾问说，如果你不卖，你会后悔余生。"

公司的情况让他感到异常孤独，因为他的梦想是创办一个伟大的公司。

"每个人都走了，我感到很孤独。我觉得自己像一个骗子，一个22岁的孩子，不知道该如何面对这个世界。"

而今天，Facebook市值约为4500亿美元。