美国FBI参与马航坠机事故事故调查

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据中新社报道，美国总统奥巴马18日就马航MH17空难事故发表讲话，首次证实至少一位美国公民遇难，联邦调查局(FBI)与国家运输安全委员会(NTSB)工作人员正前往乌克兰参与事故调查。

奥巴马当天在白宫发表讲话称，MH17坠毁是一起"无法形容、骇人听闻"的暴行，他首次证实至少一位美国公民在坠机中遇难，死者是Quinn Lucas Schansman。国务院发言人普萨基随后证实该公民拥有美国与荷兰双重国籍。

奥巴马宣布美国随时准备为调查提供必要协助，联邦调查局和国家运输安全委员会的工作人员已在赶往乌克兰的路上。他呼吁国际社会对这一悲剧进行"可信的调查"，称当务之急是俄罗斯、乌克兰和亲俄分离主义分子必须立即停火，不能破坏事故现场证据，应让国际调查人员进入现场。

继昨日对事故原因"未置一词"后，奥巴马今天首次表示，证据显示客机是在亲俄分离主义分子控制的区域被地对空导弹击落，但现在推测幕后主使的动机还"为时过早"，美方需要搜集更多信息才能判定是哪些人员发动了袭击。

在被问及是否打算把空难责任怪到俄罗斯总统普京头上时，奥巴马说，目前还不知道事故现场到底发生了什么，不想做出"超前于事实"的判断。但他话锋一转，表示乌东部分离主义分子确实得到俄罗斯的支持，撇开MH17空难不谈，没有俄方提供的精密设备以及先进训练，分离主义分子此前不可能击落乌克兰军事运输机。

奥巴马称，这起空难表明乌克兰需要尽快恢复和平与安全局面，地区暴力和冲突将导致不可预见的后果。他继续指责俄罗斯拒绝采取具体行动缓和紧张局势。

普京18日表示，如果乌克兰东南部没有重燃战火，悲剧不可能发生，坠机所在国必须"对悲剧负责"，俄方将尽己所能还原事件真相，谁也无权绕过事实调查，否则就是"不可接受的"。

据已知消息，乌克兰将主导空难事故调查，已向马来西亚、荷兰、波音公司、国际民航组织、欧洲空管局、欧盟委员会和美国国家运输安全委员会等发出邀请，协助调查客机失事原因。