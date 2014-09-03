美国FBI将介入女星艳照泄露事件

哈通社阿斯塔纳电，据香港中通社援引外媒报道，9月1日，多位名人的私密照片在网络上被黑客泄露后，美国联邦调查局FBI开始对苹果公司的云数据服务展开了紧急调查。

报道称，一名匿名的发布者在美国某论坛留言间上声称自己有众多女明星的裸照，其中包括奥斯卡得主詹妮弗•劳伦斯和超模凯特•厄普顿。 报道称，黑客是通过攻击苹果的"iCloud"云端存储服务，得到了这些名人的私密照片。这一消息给一直标榜安全第一的苹果带来了沉重的打击。苹果女发言人凯莉斯发表声明称，苹果一直非常认真地保护用户隐私，并表示会积极调查此次事件。 据报道，美国联邦调查局也加入了调查。其女发言人劳拉指出，联邦调查局已经注意到此事的严重性，因为已经涉及到非法侵入计算机及非法传阅个人隐私，联邦调查局会尽快採取行动。 对于苹果的安全漏洞，报道称，黑客是利用了"查找我的iPhone"存在的漏洞，从而破解了用户的"iCloud"账户。但苹果在此事件发生后立即发布了新补丁。 但报道同时指出，这些照片不一定是通过"iCloud"获取的，黑客可能是通过其他图片网站的漏洞，从各个网站上汇聚了这些图片。 据报道，轰动全球的裸照风波，受影响的全是世界知名人士，奥斯卡影后劳伦斯承认照片属实后，令这批为数约三百张的艳照快速流传，尽管相关社交网站已"用尽方法"封阻发布裸照的用户，但丝毫无法阻止艳照的流传速度，情况一发不可收拾。 有网民贴出疑是裸照发布人的电脑文件夹截图，内有裸照明星的全部名单，名单中共有101个女星，已经曝光的有17个，而未曝光的就有84个，当中包括女星、歌手、模特儿及运动员等。