FBI助加国应对枪击案 北美防空联合司令部加强警戒

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据中新社22日报道，在加拿大渥太华市22日上午发生枪击事件后数小时，美加联合组建的北美防空联合司令部宣布加强警戒，可对任何突发情况进行快速反应。一名美国执法部门官员同日对媒体表示，联邦调查局(FBI)正在协助加拿大警方应对这起事件。

一名不具名的美国执法部门官员22日对美国有线电视新闻网表示，FBI已紧急支援加拿大警方协助调查。目前，尚不能排除枪击事件与恐怖主义有关。FBI已经通知全体外勤人员加强警戒。 北美防空联合司令部22日在社交媒体上表示，该部门多架战机已处于警戒状态，随时可对加拿大领空出现的任何情况作出快速反应。在枪击事件发生后，美国北方司令部表示，将与加拿大盟友紧密合作，确保两国安全。北美防空联合司令部由美加两国共同组建，其职责之一就是保护两国的领空安全。北美防空联合司令部的总部位于美国科罗拉多州，美国北方司令部是北美防空联合司令部中的美方参与单位。 美国驻加拿大使馆22日中午表示，由于渥太华发生枪击事件，使馆决定暂时关闭。如有最近进展，馆方将随时公布。美国务院发言人哈夫在当天的例行记者会上表示，使馆采取了预防措施，全体工作人员的安全未受影响。 与此同时，据美国有线电视新闻网报道，位于华盛顿的加拿大驻美使馆也宣布临时闭馆。 美国白宫发言人欧内斯特当天在记者会上表示，美国总统奥巴马已经得知此事，他计划尽快与加拿大总理哈珀通电话讨论此事。欧内斯特表示，加拿大是美国的重要盟友，美国愿在枪击事件上提供必要的帮助。 加拿大首都渥太华22日上午发生枪击事件。有枪手在战争纪念碑附近连开数枪，导致一名士兵中枪受伤，后不治身亡。议会大厦和附近的里多购物中心同日也有枪声响起。