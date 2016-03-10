斯诺登：美FBI称自己不能解锁苹果手机是一派胡言

哈通社阿斯塔纳3月10日电 据新华社消息，就在美国苹果公司与执法官员就破解一部恐怖分子用过的智能手机展开争斗时，美国国家安全局(NSA)前雇员爱德华·斯诺登被曝也不甘寂寞地卷入，并直斥美国联邦调查局(FBI)声称自己不能解锁苹果手机是"一派胡言"。

据美国多家媒体9日报道，斯诺登在一非盈利组织赞助支持召开的一个会议上通过从莫斯科发来的视频说，FBI称唯有苹果公司能用技术手段解锁这部手机，客气地说，这是"一派胡言"。斯诺登声称，当局不需要苹果公司的帮助可以解锁苹果智能手机。

斯诺登8日在其社交媒体推特的官方账户上发文指出，FBI关于此案的说法是虚假的。

2015年12月，两名袭击者在加利福尼亚州圣贝纳迪诺制造恐袭事件，导致14人死亡，22人受伤。其中一名袭击者曾使用过一部iPhone 5C手机。加州联邦法院法官命令苹果公司构建专门的软件，充当解锁该手机的万能钥匙，以帮助美国联邦调查局绕过枪手所用手机上的密码安全措施。

但该命令遭到苹果首席执行官蒂姆·库克的严词拒绝。苹果公司表示，这样做会导致其他成百上千万iPhone用户更易遭到黑客攻击或政府监视。该公司和执法部门之间的法律对抗就此形成。

在苹果公司与FBI就是否解密加州恐袭案中袭击者所用苹果手机一事发生争执之后，美国多家科技公司对苹果公司表示声援。微软公司联合创始人比尔·盖茨说，应该就政府的有关要求进行辩论。

据报，推特等16家公司在一份联合动议中称，政府想迫使苹果破坏自己的安全措施，这种做法不仅在法律上前所未有、缺乏根据，还将损害至关重要的隐私、安全和透明原则。

2013年6月，爱德华·斯诺登向媒体踢爆，美国国家安全局有一项代号为"棱镜"的秘密项目，过去6年间，通过进入微软、谷歌、苹果、雅虎等网络巨头的服务器，监控美国公民的电子邮件、聊天记录、视频及照片等秘密资料。

美国国家安全局前雇员、"棱镜门"泄密者爱德华·斯诺登曾获2015年诺贝尔和平奖提名。获得提名理由是揭露美国政府的大规模监控行为。