FBI再查克林顿电邮问题的起因和相关反响

哈通社阿斯塔纳10月29日电 据美国媒体消息，美国联邦调查局(FBI)再次重新开启针对美国民主党总统候选人希拉里·克林顿的调查的起因，似乎同希拉里的一名关键助手阿伯丁的前夫、来自纽约的美国国会前众议员所卷入的性丑闻有关。

美国政府方面的消息来源星期五表示，FBI在从希拉里的助手和她的前夫之前拥有的电脑上发现了一些新的发自希拉里私人电脑服务器的邮件。

星期五下午从联邦调查局传出的这一消息可以说是出乎外界的意料，是否会给希拉里和川普的选情带来任何影响，目前还不得而知。

从FBI负责人科米发布的报告来看，针对希拉里私人服务器和电邮内容的调查似乎正在扩大。调查的起因是她在担任国务卿期间，用私人电邮服务器而不是美国政府网络来收发电邮。

尽管FBI负责人科米之前称希拉里在处理电邮方面"极度粗心"，他同时表示，在FBI看来，这一行为并不构成追究刑事犯罪的理由。然而，在星期五的时候，科米说，新发现的电邮内容看上去和之前展开的调查有直接的关系。

美国政府方面的消息来源表示，新的电邮是在FBI人员在调查希拉里的助手的前夫同一位15岁的女孩儿通讯来往过程中，浮出水面的。

希拉里·克林顿星期五继续竞选活动，没有提及联邦调查局的消息。但是她的竞选经理约翰·波德斯塔对科米局长"不同寻常"的声明提出挑战。这份声明是在写给8名共和党国会参众议员的信中做出的。波德斯塔说，科米应当立即向美国公众提供更多的信息，也表示，他对重启的调查会澄清克林顿没有任何过失具有信心。

共和党领导人对他们认为的一再抱怨克林顿以非标准方式处理政府邮件的抱怨奏效感到欢欣鼓舞。

奥巴马总统在星期五晚间离开白宫，前往佛罗里达支持克林顿和其他民主党候选人的时候，对记者有关电邮事件的提问没有理会。

一位国务院官员说，"没有人料到会有这么一出。"但是国务院副发言人马克·托纳告诉记者说，国务院将全力配合联邦调查局的调查工作。

联邦调查局局长表示，他无法预计需要多长时间才能完成新阶段的调查工作，过去的调查工作一直聚焦在克林顿是否通过与国务院网络不相连的私人电邮服务器不当地处理政府机密信息。

克林顿星期五在艾奥华州的一次竞选活动中露面时表示，她的共和党对手唐纳德·川普正试图让女性、年轻人和少数族裔在11月8日投票日那天不要去投票，这些票源大都倾向支持克林顿。她说，川普正在发动最后的焦土战略，以期扭转败局。

在新罕布什尔竞选的川普欢迎联邦调查局的宣布，并表示他希望联调局纠正之前犯下的可怕错误。当时科米局长曾经表示，克林顿很粗心大意地处理电邮，但是他不应当被起诉。