去年中国成为全球FDI头号目的国

哈通社阿斯塔纳1月30日电，据路透社消息，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）昨日发布报告称，去年中国超过美国成为全球头号外商直接投资（FDI）目的国。

美国在吸引外资方面长期占领先地位，但UNCTAD公布的初步数据显示，去年美国外资净流入下降三分之二至860亿美元。

与此同时，中国吸收的FDI不断攀升，去年达到1,280亿美元。 UNCTAD投资及企业部门负责人称，今年美国吸收外资的规模可能反弹，但中国这方面仍具动能，只是吸引外资的项目类型会有所变化。 他指出，中国新的外国投资法草案趋于宽松，这会增强中国对外资的吸引力，虽然有的行业还是会对外资设限。 报告显示，去年全球FDI规模减少8%至1.26万亿美元，是金融危机爆发以来第二低水平。 UNCTAD报告称，全球经济疲弱、消费者需求乏力、汇率波动加上地缘政治局势不稳，诸多因素都影响到投资者信心。 去年，包括欧盟在内的许多经济体吸收FDI规模增长，欧盟吸引了2,670亿美元，同比增加13%；印度吸引了350亿美元，同比大增26%。 安全疑虑导致中东和北非吸引的FDI减少，而大宗商品价格下跌拖累拉美吸收的FDI减少19%至1,530亿美元。 去年俄罗斯吸收的FDI较2013年骤减70%，约为190亿美元。