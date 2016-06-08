中国成哈萨克斯坦FDI最大来源国

哈萨克斯坦与中国之间不断加强的政治和商业联系，最终转化为来自中国的外商直接投资(FDI)的增长--2015年，中国政府支持的投资者取代了传统的俄罗斯和西方合作伙伴，成为这个中亚国家FDI的最大来源。

英国《金融时报》旗下数据服务机构fDi Markets的数据显示，2015年中国企业宣布了12个对哈萨克斯坦的"绿地投资"项目，总投资额据估计达到12亿美元，超过其他任何国家的投资者承诺的数额。德国和美国排名第二，它们分别宣布了5个"绿地投资"项目。

在上述投资展开之前，中哈两国政府在"一带一路"项目框架下签署了一长串商业协议。中国的"一带一路"项目让哈萨克斯坦成为中国商品通往欧洲和中东的关键中转通道。

哈萨克斯坦总理卡里姆•马西莫夫（Karim Massimov，文首图左）去年12月访问北京后，带回了总价值40亿美元的协议，涉及石油和天然气、石油化工、铀矿开采和电信等多个行业。数月前，哈萨克斯坦政府批准中国国有石油公司--中国石化(Sinopec)收购俄罗斯卢克石油公司(Lukoil)在哈萨克斯坦持有的资产。这笔价值11亿美元的里程碑式交易，象征着哈萨克斯坦经济正在调整重心、转向中国。

在哈萨克斯坦的FDI格局中，中国、还有印度乃至伊朗等新的亚洲合作伙伴正在取代其传统的合作伙伴，这些新的亚洲合作伙伴作为一个整体支撑了流入绿地项目的外国投资。

fDi Markets的数据显示，流入绿地项目的跨境FDI在2015年达到54.4亿美元，是从2012年低点复苏以来的最高水平。鉴于哈萨克斯坦政府正努力提升该国大宗商品相关行业的价值，流入石油天然气和大宗商品领域的FDI投资依然占据多数比例。

相关投资项目包括中国中冶宝钢(MCC Baosteel)与欧亚资源集团(Eurasian Resources Group)合作创建的一座12亿美元的热压铁工厂，创建目的是方便当地铁矿石产出的运输。欧亚资源集团是哈萨克斯坦一家政府持有40%股份的矿业集团。

哈萨克斯坦的新合作伙伴无法填补俄罗斯和西方投资者留下的空白--低迷的国内和地区经济周期吓跑了许多俄罗斯和西方投资者。

除了纯粹的绿地投资以外，FDI总额数据进一步表明了哈萨克斯坦的投资吸引力日益下降。FDI总额数据是一个更宽泛的指标，包含了并购和再投资收益等内容。

哈萨克斯坦央行的数据显示，2015年，FDI流入总额从前一年的237亿美元下降至148亿美元，达到过去十年的最低水平。仅流入石油天然气和采矿行业的FDI就同比下降58%，至35亿美元。





哈萨克斯坦的投资吸引力依然与其石油天然气和矿业部门的命运息息相关。油价回升--最近油价自去年11月以来首次上涨至每桶50美元以上--加上旗舰石油开发项目卡沙干(Kashagan)油田有望在今年最后一个季度复产，可能让哈萨克斯坦大宗商品行业失去的势头部分恢复。

然后，哈萨克斯坦的新老合作伙伴就要自行判断，这个石油资源丰富的中亚国家是否仍值得押注了。

来源：英国金融时报